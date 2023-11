La joven llegó con tremenda sorpresa para este humilde taxista.

Daniela Álvarez, exreina de belleza y presentadora, continúa demostrando su corazón generoso al cambiar vidas a través de su fundación. En esta ocasión, la bondad de Daniela se enfocó en un humilde taxista que, debido a la falta de recursos, había improvisado una prótesis de palo para seguir adelante tras un trágico accidente.

Esta historia destaca la impactante transformación que la exreina logró en la vida de este ciudadano.

La protagonista de esta historia es Luis, un taxista de 52 años que, hace 33 años, perdió su pierna derecha en un accidente con un cable de alta tensión. La falta de recursos económicos lo llevó a diseñar una prótesis rudimentaria, hecha con guadua, una tabla, puntillas y soporte de metal.

Su historia llegó a oídos de Daniela Álvarez, quien decidió intervenir y cambiar la vida de este valiente trabajador.

"Quiero presentarles a Luis y lo que estaba usando como prótesis, esto es hecho artesanalmente, es guadua, una tabla, tiene tornillos y metal. Esta es la historia de un taxista de 52 años que se rebusca la vida manejando con un pie de palo", compartió Daniela, destacando la situación de don Luis.

De la guadua a la transformación: una prótesis especializada

Conmovida por la situación de Luis, Daniela no dudó en regalarle una prótesis especializada que cambiaría por completo su realidad. La nueva prótesis, diseñada para brindar comodidad y funcionalidad, representó un cambio total en la vida del taxista.

En las imágenes compartidas por la exreina, se puede ver la emoción y gratitud en el rostro de Luis al recibir este hermoso y práctico regalo. En un video, el taxista expresó su alegría y las nuevas oportunidades que se abren para él: "Me va a abrir muchas puertas, con la otra no tenía trabajo estable. Me decían que era un peligro porque me resbalaba o se podía partir y causar un accidente".

El cariño de Daniela Álvarez no solo proporcionó la prótesis a Luis sino que también le ofreció la posibilidad de caminar sin dolor y con mayor estabilidad. En una publicación en Instagram, Daniela compartió el emotivo resultado de este acto de bondad: "Hoy nuestros corazones vuelven a saltar de emoción. Cumplimos el sueño de Luis: caminar sin dolor y sin dificultad".