La reconocida actriz de cine para adultos reveló cuál es su fantasía que no ha podido cumplir a pesar de intentarlo varias veces.

Flavia Dos Santos, la famosa sexóloga de la televisión colombiana invitó a Gómez a su pódcast ‘Del Saber al hacer’ para hablar sobre sus fantasías sexuales. En el encuentro, la colombiana contó que sí tiene una fantasía que siempre que intentaba llevarla a cabo salía mal, por lo que ha sido un anhelo frustrado. “Siempre tuve una fantasía que era de ver a mi pareja tirándose a otra vieja en frente de mí. Yo quería saber qué reacción iba yo a tener porque la fantasía en mi mente era que yo no iba a tener celos”.

Pero para que el acto suceda tiene que cumplir varias condiciones que ella misma estipuló, una de ellas es que su pareja no demuestre amor o algún tipo de atención como hablarle al oído. Esperanza contó que las oportunidades en donde lo ha intentado ninguno lo ha hecho como ella quiere.

“Una vez yo vi a mi pareja, que no es la que tengo actualmente, ‘cogiendo’, ¿y sabes qué me molestó? Yo había sido muy clara en decirle ‘no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto’, pero él comenzó a hablarle al oído tratando de que yo no escuchara. Yo dije ‘si es un juego de tres, ¿por qué me está sacando del juego?’(...) Eso me molestó, y era la primera vez que lo experimentaba (los celos). Obviamente, yo me enojé y le dije a este personaje ‘se acabó el paseo. Se viste y nos vamos’. Yo contraté a la chica, que se dedica a prestar servicios sexuales. Le pagué y dije ‘este tan atrevido”, contó la actriz.

Para otra ocasión, la actriz dice que lo volvió a intentar con la misma pareja, pero que de nuevo no cumplió como ella esperaba, pues aunque el hombre lo hizo con una amiga de él, la chica se sintió incómoda y se fue a “dormir”.

“Se fue para la cama. Se va este detrás de la vieja y dijo ‘nos vamos a dormir’. Yo me quedo en el jacuzzi y cuando yo entro están teniendo sexo, calladitos debajo de las cobijas, para que yo no viera que estaban teniendo sexo”.

Luego de esta incómoda experiencia para ella prefirió romper su relación con esta persona, ya que sintió que solo quería excluírla y por obvia razón lo dejó.