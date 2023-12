Ya aburrida de que la critiquen, salió a defenderse a su estilo.

La sexy bailarina ha sido muy criticada por la farándula colombiana, ya que desde que se conoció la noticia de su separación con Felipe Saruma, la han señalado como la responsable de tan rompimiento por supuestamente, "no quererlo". Asto mismo opinó Yina Calderón en un video reciente para sus redes sociales, insinuando que el matrimonio entre estos dos creadores de contenido se había ido a pique por responsabilidad de la barranquillera.

Tras una oleada de críticas y comentarios de mal gusto, Andrea decidió responder a estos 'sin pelos en la lengua'. En un contundente mensaje, compartió que, un mes después de su cumpleaños, se distanció de Saruma y formalizó su ruptura en noviembre, justo después de disfrutar del viaje que su expareja le había obsequiado por su aniversario.

Luego de recibir señalamientos de 'aprovechada'e 'ingrata', la empresaria salió a dar respuesta con el carácter que la caracteriza, "Ustedes no conocen ni el 1 % de lo que yo puedo ser como mujer. Veo a muchos hombres y mujeres opinando cosas que no son. No se metan en relaciones ajenas y estén pendientes de la suya", enfatizó indignada y disgustada.

Además, Valdiri señaló que muchas personas que emiten juicios no conocen la realidad completa de su situación y se atreven a hablar sin saber, generando así un ambiente de suposiciones, "Todos empiezan a especular sobre ti, tu vida y todo. ¿Pero a ustedes qué les importa si me duran o no?", cuestionó, desafiando las críticas y enfocándose en su autonomía y autoestima.

Finalmente le pidió a aquellas personas que no la dejan tranquila con el tema, que pasen la página y la dejen continuar con su vida y sus proyectos sin estar recordando aspectos personales de su pasado.