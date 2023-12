La araña la mordió varias veces mientras grababa una escena.

La reconocida actriz Sydney Sweeney, conocida por su papel en la exitosa serie "Euphoria", ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al compartir un inesperado incidente que vivió durante el rodaje de su última película, la comedia romántica "Anyone but you", dirigida por Will Gluck.

La revelación tuvo lugar en The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde la joven actriz compartió un clip del rodaje que sorprendió a todos. En la escena, Sweeney tenía que simular que una araña mordía su mano, pero la situación tomó un giro inesperado cuando el insecto la picó de verdad, provocando una reacción genuina de dolor por parte de la actriz.

"Estábamos grabando y, de pronto, esa cosa empezó a morderme. Estábamos en mitad de la escena y se supone que debía estar gritando, pero mis gritos se volvieron muy serios. Pensaron que estaba tomando decisiones demasiado dramáticas para tratarse de una comedia romántica", compartió Sydney Sweeney durante su participación en el programa.

No pensaban que fuera verdad

En el clip se puede ver a la actriz gritando "Dios mío, me está mordiendo, me está mordiendo de verdad", mientras continuaba con la escena. La situación tomó por sorpresa a todo el equipo de filmación, ya que nadie pensó que la mordida de la araña pudiera ser real. Finalmente, su compañero de reparto, Glen Powell, intervino para ayudarla.

"No sé cómo se puede entrenar a una maldita araña. No es posible. Fue terrible. Nadie cortaba", señaló la actriz al recordar el incidente.

Lo curioso de esta experiencia es que Sydney Sweeney está próxima a participar en la película "Madame Web", dentro del universo cinematográfico de Marvel, donde interpretará a una mujer araña, siendo la versión femenina de Spider-Man. E

ste curioso suceso en el rodaje de "Anyone but you" añade un toque inesperado a la carrera de la talentosa actriz, quien continúa destacándose en la industria del entretenimiento.