“¿Este niño cuántos años tiene?”: ‘pollo’ le tiró los perros a Carolina Gómez y no lo podía creer

La bella actriz y modelo, de 49 años, confesó que un jovencito ‘le cayó’ con toda.

La exreina y actriz colombiana, Carolina Gómez, continúa siendo el foco de atención y suspiros a pesar del paso del tiempo. En una reciente entrevista con la presentadora Eva Rey, la artista compartió una anécdota que la dejó sorprendida y que resalta la admiración que aún despierta en hombres de todas las edades.

A sus 49 años, Carolina Gómez sigue siendo un ícono de belleza y elegancia en el país.

Durante su participación en el programa digital de Eva Rey, Carolina Gómez reveló un episodio inusual que vivió en un bar. Mientras se encontraba en la barra, solicitando un trago, fue abordada por un hombre joven.

La conexión instantánea fue evidente, y el misterioso admirador no dudó en presentarse y entablar una conversación.

La pregunta incómoda

En medio de la charla, la actriz confesó que en un momento se hizo una pregunta interna que la tomó por sorpresa: "¿Y este niño cuántos años tiene?". Sin embargo, la cortesía no impidió que Carolina Gómez expresara su asombro de manera sutil. "Gracias, me subiste la autoestima, pero creo que no me parece apropiado", respondió la actriz ante la invitación insistente del joven.

Con una risa contagiosa, Carolina Gómez compartió la manera en que manejó la situación. Al revelarle al joven que ella podría ser su madre, la actriz dejó claro que, aunque agradece los elogios, ciertas diferencias de edad son innegables. "No, mi amor, yo podría ser tu mamá", expresó con humor la ex Señorita Colombia.

Ante la pregunta de Eva Rey sobre la edad del joven admirador, Carolina Gómez reveló: "Yo creo que no tenía más de 32 años". La actriz destacó que, en años anteriores, no era común que hombres tan jóvenes, conocidos como "pollos" en Colombia, le coquetearan.

Sin embargo, hoy en día, esta situación se presenta con mayor frecuencia.

La anécdota de Gómez refleja no solo su impacto en la audiencia masculina, sino también su actitud positiva y su sentido del humor ante situaciones inesperadas. A sus 49 años, la ex Señorita Colombia sigue siendo un referente de elegancia y encanto, demostrando que la belleza no conoce límites de edad.