"No me gustan mayores", aseguró marido a Alina Lozano: le llovieron críticas

Alina Lozano y Jimmy Velásquez han convertido su historia de amor en una telenovela.

Una de las parejas más conocidas del entretenimiento criollo y han generado diferentes polémicas, entre otras, por viralizar su relación dispar, debido a la diferencia de edad entre ambos, ella de 55 y él de 23 años.

Se casaron el pasado 23 de noviembre en una ceremonia compartida con sus seguidores y familiares. Un sí, que casi no se realizó debido al comportamiento ‘infantil’ del joven novio y su aparición con su exnovia desfilando trajes para bodas.

Ahora la nueva polémica es por la respuesta de Velásquez ante la constante pregunta de si le gustan las mujeres mayores, el creador de contenido respondió que no le gustaban.

Señaló que le gustaba Alina por su personalidad, “de quien es ella más, no de su edad y por ende no me gustan las mujeres mayores”.

Las críticas ante estas reveladoras declaraciones algunos internautas comentaron que su interés es en el dinero de la actriz y no en ella. Sin embargo, esto no es algo nuevo y ambos continúan con su vida de pareja sin que les afecten los comentarios negativos.