La última entrega literaria del escritor, invita a la reflexión profunda, a través de un recuento histórico del origen de la violencia en Colombia.



Daniel Ángel, es un destacado escritor bogotano, con raíces antioqueñas, quien en los últimos años, se ha dado a conocer principalmente por su exhaustivo trabajo de investigación para escudriñar los antecedentes sobre el conflicto armado en el país y abordarlos desde su pluma como un importante aporte a la historia del territorio y a la literatura colombiana.

Es así como Ángel, propone a sus lectores, una novela contrastada, en la cual, si bien su hilo conductor se enfoca en la violencia, también se centra en la belleza de amar, crear y de apreciar el valor de la vida.

En entrevista con EL NUEVO DÍA, el escritor reveló que dentro de su ejercicio investigativo para la elaboración de su escrito, encontró dos datos muy particulares e impactantes, relacionados con el conflicto armado en el Tolima.

“Yo llevo muchos años investigando acerca del conflicto armado en Colombia, a partir de esa incertidumbre empecé a indagar y encontré dos episodios muy importantes en el libro ‘El jefe supremo’, que es una biografía sobre Rojas Pinilla (...), se remonta a la época de los 50’s en el oriente del Tolima, donde se produjo una oleada de violencia muy ‘tenaz’ que duró más de 7 años, y el primer caso que me pareció increíble fue el levantamiento de unos campos de concentración en sectores como Fusagasugá y en Cunday y el segundo, fue el uso de bombas de napalm por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, un episodio que se desconoce y del cual no se tiene mucha información”, expuso Daniel Ángel.

Adicionalmente, el profesional en Estudios Literarios, dedicado a la docencia hace aproximadamente 8 años, dentro del campo de la creación literaria, indicó que ‘Sepultar tu nombre’, es el resultado de años de reflexión sobre la literatura y su relación con nuestra realidad colombiana, una inmediata al periodo reciente de violencia.

“En mis primeros libros escribí sobre una masacre, luego sobre la Guerra de los Mil Días, y en esa búsqueda del origen de la violencia en Colombia, porque creo que la ficción narrativa es una constante pregunta por lo que somos y hemos hecho, me encontré con la historia de la guerra de Villarrica y Sumapaz de la década de los 50. Me estrellé con los campos de concentración de Cunday y con los bombardeos con napalm durante el gobierno de rojas Pinilla. Así creo que se cierra, quizás, un ciclo sobre mis relatos de la violencia histórica. De recuperación de la memoria no oficial”, afirmó.

‘Sepultar tu nombre’

Es un libro que estuvo en proceso de desarrollo durante casi seis años, y que inicialmente fue pensado como única entrega bajo su título, pero debido a la extensión de su número de páginas, y el encarecimiento del papel a causa de la crisis económica de la pandemia (2020), lo cuál elevaría el costo de los ejemplares en el mercado, se tomó la decisión de dividirlo en dos volúmenes.

El primer tomo de ‘Sepultar tu nombre’ se titula ‘Sangre en la boca ( agosto 2022), y el segundo tomo y su más reciente entrega fue nombrado: ‘Los asesinos de monte’, editorial Planeta, Sello Seix Barral, que fue lanzado en abril de este año, en el marco de la Feria del Libro de Bogotá.

Sinopsis

Tras la muerte del candidato presidencial colombiano Jorge Eliécer Gaitán en 1948, reza la contraportada del libro, Erasmo Soler decide dejar sus estudios en la capital y volver con sus padres a una zona rural del departamento colombiano del Tolima. Junto a los campesinos liberales, Soler se convierte en el teniente Sombralarga, nombre que arrastra por los años que dura la guerra de Villarrica y Sumapaz. Cuando la violencia le arrebata a su esposa Azucena y a su hijo Carlos León, Sombralarga se renombra como el poeta León Villa Paz, quien al inicio de esta historia recibe una carta que cambia todo lo que cree que sabe sobre sí mismo.

Esta es la historia de aquellos a quienes la guerra los obligó a tener muchos nombres. Daniel Ángel persigue el origen de la Violencia colombiana, cuyas raíces se entierran en el olvido de un país, como se sepultan también los nombres de sus muertos.

En este sentido, y teniendo en cuenta que nuestro país es uno de los mayores con índices de violencia rural y desplazamientos masivos de personas, el escritor expresó: “encontré en Erasmo Soler a un personaje que encarna la situación de miles, no solo de aquellos que han decidido o han sido obligados a tomar las armas, sino de quienes han quedado en mitad de la guerra. Para sobrevivir, muchos de ellos, muchas de ellas, han tenido que cambiar sus nombres, negar sus pasados, sus historias, sus raíces para que luego no sean cazados en esos planes de exterminio dirigidos por el Estado o por grupos paramilitares o guerrilleros”.

