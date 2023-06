Los Muchachos de Colombia vuelven a casa este 22 y 23 de septiembre para vivir una noche llena de éxitos y energía

Con los hits de todos los tiempos más un nuevo repertorio y una energía desbordante, que promete llevar a su público a un viaje inolvidable por la música latina, Piso 21 anuncia la gira que los traerá de regreso a Colombia con fechas en las ciudades de Bogotá y su natal Medellín.

Bajo el lema 'Los Muchachos Vuelven a Casa', Piso 21 tiene preparado un espectáculo que marcará un hito en la historia del grupo. Es un reencuentro con sus raíces, con esa conexión especial que tienen con su gente colombiana, con los fans que los han apoyado desde el comienzo de su carrera y que después de 16 años de trayectoria artística siguen siendo el ADN del grupo.

Un show con un recorrido musical lleno de emociones, desde los éxitos que los llevaron al reconocimiento hasta las nuevas canciones que han estado trabajando con pasión y dedicación, harán parte de los momentos únicos y vibrantes que subirá a todos los espectadores hasta el Piso 21.

La primera cita de ‘Los Muchachos Vuelven a Casa’ será el 22 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá y el sábado 23 de septiembre en su natal Medellín en La Macarena donde como la primera vez se reunirán con amigos para seguir celebrando su amor por la música y la fortuna de caminar acompañados.

Dim, Lorduy, Pablo y El Profe alistan maletas para después de su gira por Estados Unidos donde visitarán ciudades como New York, Chicago, Miami, Orlando, Los Ángeles, Houston y Dallas, 'Los Muchachos' regresan a casa con un show sin precedentes.

Los ibaguereños y tolimenses que deseen adquirir las boletas para este gran espectáculo, que estará bajo la dirección de TBL – Live y Three Six Zero, ya lo pueden hacer, a través de la página oficial de Tuboleta: https://tuboleta.com/

