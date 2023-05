Apareció famosa actriz de "F*ck you men”: así luce hoy y con nueva faceta

Vea en vídeo cómo luce actualmente Yudi, de la Vendedora de Rosas.

La Vendedora de Rosas, película de Víctor Gaviria, pasó a ser un icono de la cultura popular de los colombianos. Pues además de alcanzar en 1998, todavía se le recuerda por ser un reflejo de la dura realidad de miles de jovencitos en el país. Adicionalmente, las particulares expresiones callejeras de la cinta se convirtieron en memes, haciendo reír a quienes vieron y quienes no la historia.

A su vez, la incursión de actores naturales hizo que Gaviria obtuviera la nominación del Festival Internacional de Cine de Cannes en 1998 a Palma de Oro. Allí muchos alcanzaron la fama, unos terminaron en malos pasos y otros como Martha Correa, quien interpretó a Yudi, corrieron con mejor suerte.Vea además: “Ojalá no me la hubiera ganado”: hombre cuenta la tragedia que puede ser volverse rico con la lotería

Yudi se hizo famosa por pronunciar la frase que es recordada por muchos: "Fuck you men gonorrea", usada para dar un sentimiento de felicidad, libertad y dicha en medio de una de las escenas de la película. Después de las grabaciones, se alejó de las calles, aceptó la ayuda del director y se fue a vivir a Bogotá.

Reapareció Yudi, de la Vendedora de Rosas

A través de redes sociales, Martha Correa salió a la luz pública nuevamente con su personaje de Yudi. En un vídeo reveló que se dedicará a crear contenido y agradece a quienes la han apoyado hasta el momento.

“Hola, parceros. Cómo están. Mi nombre es Martha Correa, como muchos me recuerdan Yudi, "Fuck you men gonorrea", un saludo muy especial a todos los de mis redes, a los que me están apoyando y a quienes les ha gustado lo que he mostrado…” inició diciendo. Le puede interesar: Vendedor de helados estaba llorando bajo un aguacero: recibió conmovedora sorpresa

Seguidamente, la memorable Yudi afirmó que seguirá haciendo contenido y se vendrán “cosas muy bonitas”, además confesó que tiene un proyecto cinematográfico que pronto estará contando más detalles.

Vea aquí el saludo de Yudi:

MÁS NOTICIAS

(Vídeo) Álvaro Uribe llegó a popular barbería y casi le hacen el ‘siete’: así terminó

Tiktoker fue testigo de incómoda infidelidad: le compró sala a la amante y no a la esposa

Él es Simón, el niño emprendedor que sale adelante vendiendo chorizos con su mamá