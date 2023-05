Digno de admirar: profesor enseña inglés en semáforos con tablero en mano ¡así se gana la vida!

Un profesor decidió llevar el conocimiento a las calles de la ciudad. Aprovecha la luz roja del semáforo para buscar allí a sus alumnos. El profe da una pequeña explicación de idiomas e invita a los interesados a una clase magistral en un salón cercano.

En la intersección semaforizada de la carrera 27 con calle 50, muy cerca al parque Turbay de Bucaramanga, un personaje con tablero y grafo en mano enseña a los conductores los secretos para dominar el idioma inglés.

Se trata de José Luis Martínez Jerez, un cucuteño que se radicó hace varios años en la capital de Santander. Tiene 37 años y enseña el idioma de la tierra de los ‘gringos’.

En los cerca de 35 segundos que se mantiene la luz roja de este semáforo, José Luis se roba la atención de motociclistas, taxistas y conductores particulares. Conjuga frases en pasado, presente y futuro. Enseña pronunciación, e invita a quienes estén interesados a ampliar el conocimiento en un aula de clase ubicada a escasos metros de este cruce.

“Hace cerca de un año abrí mi página de contenido en Facebook. Un día, un concejal de Bucaramanga realizó una publicación en sus redes sociales en la que mostró mi trabajo. El director de las Unidades Técnicas de Oriente me vio, me contactó y me ofreció poder dictar clases presenciales en uno de los salones de la institución, por eso, salgo a buscar personas que quieran aprender”, afirmó Martínez Jerez.

Desde niños hasta adultos mayores pueden participar de las clases. Motociclistas son los más atentos en el semáforo.

El profe dicta clases personalizadas por horas, pero desde hace cerca de dos semanas decidió buscar alumnos en las calles para llenar el cupo de dicha aula. Este hombre ofrece clases entre 3:00 p.m. y 5:00 p.m., de lunes a viernes a cambio de una pequeña contribución económica.

“Llevo un tablero portátil al semáforo. Enseño gramática, el verbo To Be y todo lo necesario para hablar inglés. Cuando la luz está en verde me paro en el andén y aprovecho para enseñarles a los peatones que transitan por este sector de la carrera 27”, expresó el docente.

Este hombre aprovecha sus tiempos libres, que varían entre mañanas y tardes, para dirigirse a este semáforo y captar la atención de quienes pueden ser sus alumnos. Sus pequeñas clases a los conductores arrancan y terminan con un “Dios les bendiga”. A sus clases pueden ir desde niños hasta adultos mayores.

En tal sentido, el director de las Unidades Técnicas de Oriente, Oscar Galeano, dijo que “en redes sociales vi el trabajo del profe y la necesidad de un espacio para compartir su conocimiento. Sin pensarlo, le brindé un aula. Un día me ayudaron a iniciar con mi proyecto, y estoy replicando eso con esta persona”.

El profesor José Luis indicó que utiliza “un método de enseñanza a la medida de cada alumno. Hay personas a las que se les dificulta más aprender inglés y por eso con ellas voy más lento. Definí el curso básico para que las personas aprendan todo desde la base y puedan ir mejorando de manera gradual”.

