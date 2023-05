Caos en partido de fútbol: árbitro pita la final, se arrepiente y forma tremenda pelea

Un curioso partido se vivió en el último juego de ‘Sea Games’, una competición sub-22 entre países del Sureste asiático, en la que el árbitro pitó la final, pero de un momento a otro la reanuda y causó tremenda pelea en la cancha. El conflicto se dio básicamente porque en un primer tiempo Indonesia ganaba 2-1, pero al reiniciar el partido, Tailandia los empató.

Indonesia estaba feliz y ya celebraba cuando finalizaron los siete minutos adicionales que había dado el juez, pues creían que eran ganadores. El árbitro finalizó el partido de manera prematura y todo estaba bien hasta el momento; sin embargo, el réferi pitó para que volvieran al juego, pero para sorpresa de los competidores, el partido siguió.

Durante la nueva jornada, Tailandia logró el gol de empate, forzando la prórroga. Este mismo equipo lanzó el balón de forma desesperada, lo que generó caos entre jugadores e hinchas, por lo que todo terminó en pelea, bastante difícil de disolver.

Posteriormente, durante el alargamiento, Indonesia volvió a tomar el liderazgo en el marcador. La polémica aumentó con la expulsión de dos jugadores de cada equipo. No obstante, el combinado tailandés perdió 5 a 2, con tan solo 8 miembros. Finalmente, el gran ganador del ‘Sea Games’ fue Indonesia.

A mass brawl broke out at the SEA Games final 😳pic.twitter.com/QqtYDb1Ll0