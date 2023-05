¡Ya no hay respeto! Pareja tuvo relaciones en plena playa de Cartagena: hay mucha indignación

Sin pena ni gloria, la pareja se acomodó en una silla y realizaron el acto, frente a niños y familias.

Ya son varias las escenas bochornosas protagonizadas por turistas en Cartagena quienes, sin importarles que están visitando uno de los sitios más turísticos e históricos de Colombia, dan rienda suelta a situaciones que es mejor guardarse para lo privado.

La pareja que sostuvo relaciones en un balcón fue algo que marcó la memoria de muchos y ahora, las imágenes de un hombre y una mujer teniendo sexo en plena playa se están viralizando en redes sociales, mientras que los usuarios rechazan tales actos. Lea también: ¡Cambio radical que emociona! Así quedó el ‘Puente del Éxito’ tras remodelación en Ibagué

La penosa escena

La indignante y denigrante escena tuvo lugar en las playas de la Boquilla, norte de Cartagena, que este fin de semana festivo se llenaron de visitantes que acudieron a pasar los días de descanso en familia.

Esta pareja, sin importante la presencia de niños, adultos y abuelos, sostuvieron relaciones sexuales frente a todos sobre una silla playera, como si nada. Lea también: ¡Freidora de aire en $80 mil! Así es la tienda secreta de Falabella con productos baratísimos

Indignante, cada vez somos más animales que los mismos animales. A la pareja no le importa que esta Playa en La Boquilla, zona norte de Cartagena, está llena de niños y familias. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@PoliciaColombia⁩ #AsíNo #Dignidad #TurismoDepredador pic.twitter.com/r8Wkkhogoa — John (@PilotodeCometas) May 23, 2023

Aunque muchos hicieron chistes sobre la resistencia de la silla, la mayoría criticó dicho acto: “Todo tiene su sitio y su tiempo. Los incultos e ignorantes no saben de esto”, “Creo que nadie está diciendo que es indígnate que lo hagan, aquí lo indignante es el lugar, es una playa pública donde hay niños! Es repudiable este tipo de cosas donde queda la privacidad del sexo? Y no es que seamos mogigatas pero cual es la necesidad de hacerlo en público??”, “Preocupante e indigente esto y los comentarios de gente enferma de la cabeza aprovando tal acto. Es una zona pública donde muchas familias con niños vana disfrutar de manera acorde al sitio. El sexo es una Bendición pero también intimidad”, “Me parece más indignante que la gente no va y hace nada,deberían armar un grupo y reclamar a esa pareja,grabar sus rostros y hacer la denuncia,terrible” (sic), fueron algunos comentarios.

