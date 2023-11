Mujer golpeó a manicurista para no pagarle las uñas acrílicas: no tenía dinero

¿Qué haría usted en este caso?

En México, ocurrió un sorprendente incidente de violencia cuando una mujer optó por morder a una manicurista todo para evadir su responsabilidad en el pago de sus uñas acrílicas. Este incidente fue reportado través de TikTok.

De acuerdo al relato, la cliente se hace llamar como ‘Leidy Mordidas’, solicitó un diseño especial de uñas, pero al terminar, dijo que no tenía dinero y no iba a pagar por eso que no era de su agrado. La mujer salió huyendo del sitio, pero la esteticista se fue detrás de ella para reclamarle por su pago, lo que recibió devuelta fue una profunda herida en su brazo, a causa de un mordisco.

Lea acá: ¡En video! Mujer corre desnuda en el aeropuerto: causa revuelo en redes

No obstante, las autoridades intervinieron a favor de la trabajadora. El periodista que contó la historia a través de la plataforma china dijo: "Al final terminó pagando. Ella sacó su tarjeta, decía que tenía muchísimo dinero, que era influyente, pero a la hora de cobrarle no tenía fondos. Hizo el ridículo y tuvo que llamar a un familiar para que la fuera a rescatar".

Puede leer:Mujer descubrió que tenía una pinza en la pelvis tras visitar al marido en la cárcel, ¿cómo llegó ahí?

El hecho causó indignación de los usuarios de redes sociales, pues la presunta cliente le arrancó un pedazo de piel a quien le atendió. Estos son algunos de los comentarios:

"No solo debía pagar por las uñas, sino además una indemnización a la manicurista por lo que le hizo"; "así es el modus operandi de mucha gente, salen con que no les gustó y no quieren pagar. Pobre manicurista"; "La chica aún puede levantar cargos. Lamentablemente, nuestra Policía no está preparada para estos casos"; "A mí me mordieron en una pelea y se me infectó horrible. Hasta ahora tengo las cicatrices".