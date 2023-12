¿Lo 'cascó' por una empanada? Conductor de plataforma le habría pegado al cliente en la cara

El conductor al parecer muy molesto por el olor a comida en su vehículo reaccionó de la peor manera.

Un hombre bogotano identificado como Ignacio Mayorga hizo uso de sus redes sociales para dar a conocer una situación que vivió el pasado 15 de diciembre, pero que hasta ahora se decidió a contar al público.

Mayorga, comentó a la W Radio que ese día tomó un Uber con el propósito de volver a su casa luego de compartir un rato con unos amigos en un bar. Antes de subirse al vehículo compró unas cuantas empanadas para llevar, pero, estando en el vehículo se antojó de una de ellas y empezó a comerla sin imaginar el problema que desataría con esta simple acción.

Según su versión, esto le molestó mucho al chofer del vehículo de placas ZXS 790, quien sería identificado con el nombre de Juan Pablo. Mayorga explicó que no le vio nada de malo empezar a consumir el alimento mientras el conductor lo llevaba a su destino, pero, para el dueño del carro este fue un motivo suficiente para empezar a insultarlo y generar un ambiente conflictivo.

La historia de cuenta que, Mayorga solicitó bajarse del vehículo antes de llegar a su vivienda ya que se sentía incómodo y amenazado por el sujeto. Sin embargo, el conductor se negó, y al llegar a casa, Mayorga afirma que, al bajarse del automóvil y sin recordar completamente lo sucedido, fue agredido, resultando con lesiones en el rostro muy cerca a su nariz.

La víctima una vez cobró el sentido interpuso la denuncia ante las autoridades y por ahora, se espera una respuesta de Uber ante este incidente.

Personas que se han enterado de este caso, no duduron en opinar en apoyo al cliente, "No estaba haciendo nada malo, está pagando por un servicio", "Muy intolerante pegarle por ese motivo, el usuario siempre tiene la razón", "No era necesario pegarle y menos por eso", son algunas de las opiniones que se leen en la red.

