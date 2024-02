Nadie en la fiesta sabía que ella era la amante, se hizo pasar como una compañera.

En las últimas horas, un relato ha dejado perplejas a miles de personas debido al "cinismo de la persona involucrada" en una fiesta de quinceañera.

"Mi pareja me invitó a los quince años de su hija". Así es, la mujer asistió a la celebración de los quince años de la hija de su compañero sentimental: "Llevo cuatro años saliendo con un hombre casado, y él me invitó como si fuera una colega de trabajo para los quince años de su hija. Por supuesto, asistí porque quien debe respeto hacia ella es él, no yo. Cuando llegué, todo era muy elegante; la niña era encantadora y la fiesta estaba impecable, obviamente, tienen dinero".



“Él tiene 39 años, ella 40 y yo 23. Nosotros nos llevamos de maravilla y él hace todo lo posible por tenerme presente en su vida y hacerme feliz. Él me dice que en todas las cosas importantes de su vida tengo que estar y por eso me invitó a los 15 años de su niña”, relató.

Adicionalmente, mientras la orquesta se presentaba en vivo, el hombre se le acercaba y al oído le decía piropos.

En el punto culminante, no vaciló en afirmar: "Durante el brindis, la mujer comenzó a hablar de su maravillosa familia y agradecía a Dios por su esposo tan bueno que la ama. Y en mi interior pensaba: 'Ay, querida, ese hombre al que ama es a mí y aún está contigo por tu hija'. Me dijo que duermen en camas separadas. Bueno, hasta me da pena por ti".