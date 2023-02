Niño pesca ranas y sapos en un charco para tener algo que comer: la dura pobreza en Colombia

Un joven encontró al pequeño Santiago atrapando sapos en un charquito. ¡Hay que valorar lo que tenemos, pues algunos no tienen ni un plato de comida!

A través de redes sociales, el joven creador de contenido @juanteayudaa, compartió el testimonio de Santiago, un niño de Medellín que pesca ranas y sapos en un charco para poder tener algo que comer.

Esta historia, refleja el drama que viven muchos pequeños inocentes que nacen en el seno de hogares en extrema pobreza, por lo que deben afrontar situaciones que muchos ni siquiera creen que sean posibles.

Así mismo, sirve como enseñanza a todos aquellos que cuentan con un techo sobre sus cabezas, comida en la mesa y un trabajo estable, pero que aún así se quejan y viven en inconformidad, sin pensar que afuera hay personas que darían lo que fuera por tener una vida en la que se coman tres veces al día como mínimo.

“Yo vivo casi solo”

El niño rompió corazones en TikTok donde sus palabras se hicieron virales, al revelar que le toca pescar estos anfibios si quiere comer, y que vive solo porque su papá lo abandonó.

Al preguntarle por qué come sapos y no carne o pollo, el pequeño dijo: “no tengo nada que comer, yo vivo casi solo. No conozco a mi papá y mi mamá está drogadicta y ella mantiene en la calle y cuando la veo es en la noche y en la noche mete un poco de hombres en la casa”, explicó el niño, que estaría viviendo en condiciones inhumanas para un menor.

El niño afirmó que no estudia y le mostró al joven cómo es que pesca los sapos, con la ayuda de una caña que él mismo elaboró con un palo y una bolsa, actividad que realiza desde que tiene seis años.

“Dios me da suerte para cogerlos.

Luego, el niño llevó al joven hasta su casa, ubicada a media hora del charco donde pesca. “Por aquí casi no vive nadie, no estoy solo, estoy con Dios, él es que me acompaña siempre”, añade el niño, que enseñó su casa y cómo prepara los sapos para comer.

Finalmente, el joven le dio dinero para que se haga un mercado y no se siga alimentando con esos animales:

