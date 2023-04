¡Rechazo! Viajeros amarraron a perrito al techo del carro: "Ahí se vino, ahí se devuelve"

Un acto indignante y despreciable se vio a través de un video, donde se ve a unos viajeros en un vehículo muy campantes, mientras un perrito está amarrado al techo de un carro arriesgando su vida.

Las críticas no se han hecho esperar con un nuevo video que ha circulado por redes sociales por estas horas, en Colombia. El clip ha causado revuelo, rechazo, lástima y todo un conjunto de emociones en los internautas.

Un perrito de mediano tamaño va amarrado en una canasta encima de un vehículo particular con muy pocas garantías de seguridad. Según parece los pasajeros no querían llevarlo adentro con ellos y por eso decidieron ponerlo encima como si se tratara de una caja de cartón o un mueble.

El hecho sucedió el pasado lunes 10 de abril según el portal “Denuncias Antioquia». Al parecer, los viajeros se movilizaban en la vía que conecta a los municipios de Dabeiba y Frontino, en el norte del departamento de Antioquia.

“Este conductor llevaba a este perrito amarrado en la parte superior del carro, logré que frenara, pero solo dijo ´ahí también fue y ahí va a volver´. Adentro del carro iban muy cómodos y no se les veía intenciones de querer bajar al perrito”, denunció la voz de la persona que grabó el video para esta página de denuncias en su cuenta de Twitter.

Para muchos, esto sería un claro caso de maltrato animal, ya que el canino, según algunos testigos, no estaba nada cómodo, se resbalaba y chillaba. El perrito de alguna manera queda expuesto a la vía y eso parece generarle pánico.

"Para qué tendrán mascotas si no tienen la más mínima responsabilidad por ellas...", "Por ese motivo es mejor no tener mascotas y no adquirir compromisos que no se pueden cumplir", fueron algunos de los comentarios que este hecho suscitó en redes.

#Colombia | ¡Qué indignación! Un perrito fue transportado dentro de una canasta de plástico en el techo de un carro. Al parecer, los viajeros se movilizaban en la vía que conecta a los municipios de Dabeiba y Frontino, en el norte del departamento de Antioquia. pic.twitter.com/baGIso0DO2 — Vanguardia (@vanguardiacom) April 12, 2023

