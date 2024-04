'¡Me pisoteó!': mujer iba para su lugar de trabajo y un depravado le salió al camino

Una trabajadora en Bogotá experimentó un traumático episodio mientras se dirigía a su lugar de trabajo en el barrio Simón Bolívar, localizado en la localidad de Barrios Unidos- Bogotá.

En las primeras horas de la mañana del pasado domingo, fue abordada por un hombre armado que la amenazó con un arma blanca, forzándola a dirigirse hacia un lugar apartado donde fue víctima de abusos sexuales.

El impacto de esta terrible experiencia dejó a la víctima con graves secuelas tanto físicas como emocionales, enfrentando un profundo trauma. A pesar de haber presentado una denuncia y buscar asistencia en el Concejo de Bogotá, el agresor aún no ha sido capturado, lo que ha generado frustración y desamparo en la víctima.

En sus propias palabras, expresó: “Me hicieron todas las pruebas, exámenes de las enfermedades de transmisión sexual, me pusieron vacunas, antibióticos, me vio el psicólogo, fue la abogada y puse la demanda. Merece que lo agarren, porque si fui yo puede ser otra persona y eso no se vale, porque no me pisoteó, me bajó mi autoestima”.

Además, la víctima ha instado a las autoridades pertinentes a revisar detenidamente las cámaras de seguridad cercanas en busca de cualquier evidencia que pueda ayudar a identificar al responsable. Su deseo de justicia y la necesidad de capturar al agresor han sido enfáticamente declarados, mientras que la falta de progreso en la investigación ha profundizado su sensación de desamparo y falta de apoyo oficial.