Seis bancos, hasta ahora, bajan tasas de interés: ¿hay riesgo para la inflación?

Estas decisiones de bajar las tasas de interés de las tarjetas de crédito llegan en un momento en el que la tasa de usura está en 46,26 %, máximo histórico, como consecuencia de la política monetaria del Emisor para controlar la alta inflación.



Si usted tiene tarjeta de crédito en Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente o Banco de Bogotá, esta historia le puede interesar. Siga leyendo porque hay beneficios para sus compras.

¿Por qué? Porque se ha dado una ‘cascada’ o una ‘guerra’ entre bancos para reducir los porcentajes de los intereses de sus plásticos para nominal mensual y efectivo anual.

Tenga en cuenta que la tasa máxima actual es de 46 % producto de las medidas antiinflacionarias del Banco de la República y el alza acelerada de la tasa de usura en Colombia.

La estrategia la empezó el jueves Bancolombia, la mayor entidad financiera del país, con la reducción de tasa de interés efectiva anual al 25 %, a partir del 10 de marzo, para clientes con un cupo de hasta $3,9 millones, que representan el 50 % del total de tarjetas de crédito de ese banco.

Le siguió el ejemplo ayer por la mañana Davivienda, que bajó las tasas de sus tarjetas de crédito clásicas al 20 %. La medida beneficia a los cupos inferiores a $4 millones, a partir de hoy 11 de marzo.

Se sumaron Banco de Occidente y Banco de Bogotá en esta competencia financiera. El primero anunció una reducción del 57 % en la tasa de interés de todas sus tarjetas de crédito y la ubicó en 20 % efectiva anual para compras de alimentos y supermercados, a partir del 15 de marzo. El segundo redujo a menos de la mitad la tasa de interés de sus plásticos y la puso en el 20 %. El beneficio aplica a todas las compras realizadas en supermercados, servicios médicos, educación y servicios públicos, sin importar el cupo asignado, a partir del lunes 13 de marzo.

Al finalizar la tarde de ayer también lo hizo Bbva con el 20 % para sus tarjetas de crédito de bajo monto, pensionados y Fuerza Pública, con cupo de hasta $4 millones en compras en las categorías de supermercados, vestuario y calzado, estaciones de gasolina, educación, servicios de salud, impuestos y servicios públicos, a partir del 15 de marzo.

Estas reacciones se dan en contravía de la decisión del Banco de la República de endurecer la política monetaria de Colombia, que aumentó las tasas de interés en 11 puntos porcentuales desde 2021 y en la actualidad se ubican en 12,75 %, teniendo en cuenta que la inflación en febrero llegó a 13,28 %.

¿Por qué bajaron?

El pasado 2 de marzo, tras su visita a Montería, el presidente Gustavo Petro le hizo un llamado de urgencia a la banca de Colombia, en especial a los bancos privados, para que bajaran la tasa de intermediación, con el objetivo de disminuir las tasas de interés y así no desplomar la solicitud de créditos.

La solicitud fue escuchada y Asobancaria, el gremio de las entidades financieras, respaldó el llamado del Gobierno nacional.

Cada vez que un banco anunciaba rebajas, el presidente trinaba. Esto fue lo que dijo:

“Excelente. Así se mantendrá sólido el sistema financiero y las posibilidades de detener el estancamiento económico aumentarán”.

“Sé que reducir la tasa de interés es disminuir la tasa de ganancia cuando el Banco de la República sube la tasa de interés. El sacrificio de ganancias financieras permitirá mejorar la situación económica del país y la estabilidad bancaria”.

Ante esto, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, afirmó: “Así es, presidente Gustavo Petro, a pesar del encarecimiento de la liquidez y de las altas tasas de política monetaria, los bancos reducen tasas a sus usuarios y desde Asobancaria suscribimos las metas de Gobierno en términos de financiamiento a la economía popular”.

El dirigente gremial agregó que el alza de tasas en los últimos 12 meses ha encarecido la captación de los bancos y ha marcado la desaceleración económica que afecta a las familias.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, también reaccionó y aseguró: “Diálogo entre presidente Petro, Minhacienda, Superfinanciera y sector financiero, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Bbva y Banco de Bogotá da sus frutos, bajan tasas para créditos de bajo monto y vienen más apoyos a la economía popular”.

Varios factores

Por otro lado, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, sostuvo que el riesgo de que se incremente aún más la inflación, en caso de que más bancos decidan también bajar sus tasas, está limitado por varios factores.

El primero es que en términos reales estas nuevas tasas, como la de Bancolombia (25 %), sigue siendo alta en la medida en que la inflación esperada para el cierre de 2023 estaría cerca al 9 %.

“Estamos hablando de una tasa que sigue ubicándose en un 16 % en términos reales, por lo que no es baja frente a lo que es la estructura del negocio”, dijo.

Añadió que al ser esta una estrategia que no aplica para todos, las tarjetas tendrá un impacto limitado. “Es importante monitorear que esto no vaya a generar problemas en la calidad de la cartera. Pero, en términos generales, es una medida interesante y creo que finalmente dinamiza el mercado de las tarjetas de crédito, que necesita mucha más competencia”, concluyó Mejía.

Intereses vs inflación

Alejandro Useche, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, explica que si bien es cierto que autoridades como el Banrep y la Superintendencia Financiera fijan las condiciones, por ejemplo, sobre la tasa de interés de usura, que es la máxima que se puede cobrar, las entidades son libres de cobrar y pagar a sus clientes las tasas de interés que consideren convenientes.

“Desde el punto de vista de los compradores, esta es una noticia muy positiva. Sin embargo, también puede tener un lado riesgoso porque habrá gente que querrá aprovechar y adquirir muchos bienes orientados al consumo. Es decir, las personas comprarán productos que aunque son importantes para la vida diaria y el bienestar, no generan un crecimiento del patrimonio, no están orientados a la compra de bienes de capital o inversiones y, por lo tanto, no generan una rentabilidad financiera para los hogares”, explicó Useche.

Por su parte, Raúl Ávila, profesor de economía de la Universidad Nacional, precisa que esta disminución puede generar un “alivio a futuro” en el nivel de endeudamiento de los colombianos.

Asimismo, considera que esto es importante si se tiene en cuenta que los niveles de ingreso de las personas estás restringidos y, además la caída de la demanda, también ha provocado una menor rentabilidad para el comercio.

Sin embargo, Bibiana Taboada, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, puntualiza que si se permite que la economía se sobrecaliente y siga creciendo a tasas no sostenibles, las consecuencias son niveles altos de inflación. “Subir tasas para apretar consumo es la manera de evitar que el incremento en precios afecte a hogares”

En este mismo sentido, el codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, dijo que la política monetaria opera con rezagos, de manera que es factible que la tasa de interés de política monetaria alcance su techo antes de que empiece a bajar la inflación.

“La evolución de la actividad económica es, por supuesto, uno de los factores que se tiene en consideración a la hora de evaluar hasta dónde subir la tasa de interés”.

40 % es la cifra a la que se enfrentan muchos colombianos con los intereses de los ‘tarjetazos’ cuando compran a cuotas.

Scotiabank Colpatria, el banco con las tasas más altas en Colombia, se sumó y las bajó a 20 % efectivo anual.

