Alcaldía dice estar al tanto de los problemas con el suministro agua en Buenos Aires

En la edición del 18 de febrero del 2023 , EL NUEVO DÍA informó el problema con el abastecimiento hídrico que padece la comunidad del corregimiento Buenos Aires. Según los líderes de la JAC, desde hace varios días llevan luchando por restablecer el servicio en la zona, hecho que también hilaron con la desidia que ellos ven por parte de la Administración municipal.

“El agua que nosotros usamos en la zona proviene de una motobomba que extrae el agua a varios metros de profundidad, sin embargo, este aparato se dañó y se fundió. Desde ahí empezó el problema porque hemos hecho de todo para buscar una solución, que no ha llegado”, aseveró Robinson Coronado, presidente de la JAC.

A lo anterior, se le suma que quienes no tienen la capacidad económica para acceder a esta agua potable, están sirviéndose de los afluentes hídricos de la zona para bañarse, limpiar ropa, cocinar y hacer sus necesidades. Lo anterior, según el líder comunal, ha derivado en problemas de salud para ancianos y niños de la comunidad.

¿Qué contestó la Administración?

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Jessica Salcedo, explicó que la crisis viene siendo atendida con dos carrotanques de agua para la comunidad y otros dos para el colegio del sector, el cual atiende cerca de 600 estudiantes.

“En la reunión acordamos entre otras cosas, que la comunidad conformaría un comité con el cual se repartirá el agua. Como contexto general, la Alcaldía de Ibagué entregó la bomba a la junta el 2019, que tiene una vida útil de 10 años. Se dañó en tres años de uso y abuso, sin mantenimiento por parte de la comunidad, ni apagarla. fue un compromiso”, explicó Salcedo.

A su vez, informó que el 8 de febrero fueron notificados de que la bomba estaba 100 % dañada, por lo que iniciaron el proceso de compra de una nueva. ”Aunque ellos dicen tener una junta nueva, el riesgo de volverla a dañar está latente”, añadió Salcedo.

“Adicionalmente, el Ibal realizó un apoyo técnico y de presupuesto para una planta de potabilización del agua del pozo, en $564 millones, que ya solicitamos para la apropiación del recurso y darle una solución definitiva al inconveniente. Sin embargo es de entender que no estaba dentro del presupuesto propuesto para el 2023 y que se debe gestionar el recurso”, aseguró la secretaria.

Y concluyó: “En esa reunión del sábado la comunidad me informó que ellos comprarían la planta con sus recursos. Igualmente, nosotros iniciamos el proceso de la compra de la bomba, pero eso surte unos procesos contractuales no tan rápidos como la necesidad de la comunidad lo requiere, y por lo mismo, les ofrecemos apoyo con bomberos. Ellos decidieron no esperar y comprar la bomba”.

