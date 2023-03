Así apareció Carmen, la mujer perdida en Ibagué tras salir con un amigo, ¡vivió pesadilla!

Esta madre había desaparecido en la ciudad luego de irse de casa a verse con un amigo, pero jamás regreso. ¡Sus hijos estaban angustiados!

Esta mañana, familiares de María del Carmen Restrepo denunciaron alrededor de la ciudad la desaparición de la mujer de 40 años, quien fue vista en persona, sana y salva, por ultima vez el pasado viernes 10 de marzo.

Tras una reunión familiar, la mujer al parecer, anunció que se iba a encontrar con un amigo.

“Más o menos a las 7:00 de la noche ella nos dijo que la dejáramos en el Estadio que iba a salir con un amigo. Una amiga ayer nos dijo que Carmen se comunicó con ella y le dijo que estaba por los tomaderos de la carrera Segunda con la misma persona, pero de ahí en adelante la amiga no volvió a saber nada más de ella”, señaló su pariente en un medio ibaguereño.

Lea también: ¿La ha visto? Carmen no ha vuelto a su casa en Ibagué: quedó de verse con un amigo

No obstante, la angustia empezó cuando perdieron el contacto. “El amigo con el que ella andaba no sabemos quien es ni cómo se llama. Aunque la hemos llamado, el teléfono timbra y no contesta, nos contestaron una vez y apenas dijimos “aló” colgaron”, añadió el familiar, conociendo que esta llamada fue el sábado.

Apareció y vivió pesadilla

La mujer apareció en el sector de El Salado este lunes 13 de marzo, luego de que una persona la reconociera y avisara a su familia, de acuerdo a fuentes cercanas.

La mujer habría vivido una pesadilla tras presuntamente haber sido robada por delincuentes que se llevaron todas sus pertenencias y la dejaron sin celular ni dinero para comunicarse con su familia.

Por ese motivo, al parecer, Carmen no se pudo contactar para pedir ayuda o avisar que estaba bien.

Más noticias

¡Tremenda rumba clandestina! Armas, drogas y menores de edad, lo que encontraron las autoridades este fin de semana

Fatal accidente: Camión ‘fantasma’ le quitó la vida en la vía Ibagué-Cajamarca

La pesadilla no ha terminado: mujer maltratada se fue del país para salvar su vida ¡Nadie la ayudó!