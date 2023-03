Vendedores informales continúan ocupando la tercera de Ibagué: ¿se agitó el avispero en vano?

A pesar de las medidas que emprendió la Secretaría de Gobierno para devolverle este paso a los peatones en las últimas semanas del 2022, los esfuerzos por despejar el lugar no habrían dado frutos.





Luego de una fervorosa estrategia impulsada por la Administración Municipal que propendía a la recuperación del espacio público en la carrera Tercera, el comercio informal continúa exhibiendo al aire libre sus mercancías, alimentos y bisuterías, pese a que, como se aseguró en su momento, este asunto no sería permitido ni negociable.

Y es que, quien a día de hoy decida dar un ameno paseo por este punto de la ciudad, podrá contrastar, de primera mano, la situación que se vive hoy, con respecto a la que se podía apreciar en los primeros días de diciembre del 2022, en el que, producto del Plan Integral para la recuperación del Espacio Público, esta calle peatonal permanencia despejada y amigable con el peatón.

En ese sentido, pareciera que todos los esfuerzos y recursos destinados a darle un punto final al asunto de los vendedores informales en el centro de Ibagué fueron contraproducentes, pues luego de ‘agitar el avispero’, lo único que habría quedado, son dudas sobre la capacidad de las autoridades de brindar una solución definitiva a este problema.

O por lo menos, eso sostienen algunos de los propietarios del comercio formal, quienes evalúan que el asunto ‘quedó en el tintero’, a pesar de que existía un acuerdo expreso para que, a inicios del nuevo año, los vendedores se retiraran de la Tercera y se ubicaran en los puntos que, anteriormente habían sido dispuestos por parte de la Alcaldía.

“En la reunión del 19 de diciembre que tuvo lugar debido al bloqueo del sector informal, participó la Secretaría de Gobierno, gremios económicos y voceros del comercio formal, y allí se pactó el compromiso para que, a partir del primero de enero, no hubiera ningún vestigio de ocupación indebida en la carrera Tercera; sin embargo, a pesar de que nosotros accedimos, vemos que esto continúa sucediendo”, aseguró uno de los comerciantes, quien prefirió mantener reservada su identidad.

Según aseguró otro de los empresarios de la zona, no se explica cómo, luego de estar insistiendo en la recuperación del espacio público, cuando llegó el momento, y ante el aparente incumplimiento del comercio informal, no se actuó en el concepto de la autoridad y la ley.

Por otra parte, se puede observar que algunos de los elementos que fueron instalados por parte de la Alcaldía en los sitios destinados para la reubicación de los vendedores informales, fueron retirados, toda vez que, como denunciaron en varias oportunidades sus voceros, las condiciones no estaban dadas para que desde allí se pudiera trabajar.

Según constató esta redacción en su momento, el fracaso de esta estrategia de reubicación, según los informales, se debió a que, de un lado, no se habría tenido en cuenta que la misma se pretendía realizar en una época que era fundamental para la economía, muchas veces de supervivencia, de las personas que se dedican a estos menesteres. Y, por otro lado, a que en algunos de estos sitios se hacía manifiesta la presencia de basuras, excremento animal y malos olores.

Pese a todo lo anterior, el secretario de Gobierno, Milton Restrepo, le aseguró a esta redacción hace unas semanas que se realizarían visitas a la carrera Tercera, de la mano de la Cámara de Comercio, Fenalco, la Policía y la Dirección de Espacio Público para determinar hasta qué punto se habría incumplido lo acordado. No obstante, de momento, dichos esfuerzos siguen sin rendir fruto.

“Hoy tenemos claro que no hubo cumplimiento, pues fallaron los acuerdos que hicimos. Motivo por el cual tendremos que intervenir, no solo con unas propuestas de formalización (...) sino que allí, donde se persista en las vías de hecho y la ocupación ilegal, tendremos que hacer uso de las normas y la autoridad para recuperar la carrera Tercera que no es negociable”, aseveró Restrepo hace un tiempo.

¿Soluciones?

Asimismo, EL NUEVO DÍA pudo establecer que quedó contemplado en el primer Consejo de Gobierno de este 2023, la intención de peatonalizar la calle 14, entre la carrera Cuarta hacia la carrera Segunda, como una nueva alternativa de reubicación para el comercio informal. De acuerdo con Restrepo, esta acción vendría acompañada de un proceso de formalización, en el que se dispondría mobiliario especializado para unas 85 personas y se embellecería el lugar.

No obstante, desde entonces, poco o nada es lo que se sabe del avance de la misma, a pesar de que se aseguró que era algo en lo que ya venía trabajando la Dirección de Espacio Público.

EL NUEVO DÍA se comunicó con la Secretaría de Gobierno para conocer en qué iban las negociaciones con los voceros del comercio informal y la recuperación de la carrera Tercera, sin embargo, desde esta dependencia se aseguró que, de momento, no habría pronunciamiento alguno, sino que, por el contrario, el mismo se realizaría en un futuro por medio de un comunicado de prensa.

