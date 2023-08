Joven denuncia a candidato al Concejo de Ibagué por abusarla estando ebria: se habría aprovechado

Conozca el duro relato que compartió la joven denunciando este presunto acto de abuso.

Una integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida con sede en Ibagué, dio a conocer la tarde del miércoles a través de sus redes sociales que denunció en la Fiscalía General de la Nación a uno de sus compañeros y actual candidato al Concejo Municipal, según ella, por el presunto delito de acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir, del cual habría sido víctima la noche del pasado 3 de marzo. La organización a la que pertenecen ambos activistas se pronunció y decidió retirar de sus espacios de representación al denunciado.

La denuncia

Elena Vásquez, una joven integrante del Comité Ambiental, relató la tarde del pasado miércoles que la noche del 3 de marzo se encontraba alistando junto a Edinson Sandoval Rodríguez, el recibimiento de varios compañeros que venían a un evento que se realizaría en Ibagué y al término de esta actividad, se dirigieron con otros amigos a un bar ubicado cerca de la calle 60 con avenida Guabinal.

De acuerdo con lo narrado por Elena, aquella noche estuvieron en ese establecimiento durante algunas horas y cuando los demás asistentes empezaron a marcharse, ella decidió hacer lo mismo e intentó tomar un taxi, sin embargo, su compañero Edinson Sandoval Rodríguez se ofreció a llevarla a la casa y otras personas que estaban presentes le recomendaron que era lo mejor, pues ella se había tomado algunos tragos y podría ser peligroso que abordara sola dicho vehículo.

Posterior a eso, cuenta Elena, Sandoval habría tomado otra ruta y se dirigió a su propia residencia, por lo que ella le manifestó que se sentía ebria y cansada y que le ayudara a tomar el taxi, pero el hombre le habría insistido para que lo acompañara a tomarse un par de cervezas más, luego de lo cual la llevaría a su hogar.

Al llegar a la casa de Sandoval, relata Elena que este le ofreció una cerveza y estuvieron conversando en un andén durante un rato, luego de lo cual ella le volvió a reiterar que necesitaba tomar un taxi, pero el hombre de nuevo le insistió para que se quedara allí y al dia siguiente la dejaría en su casa. Al ver que no pasaba ningún vehículo, Elena aceptó quedarse.

“Él me invita a pasar a su habitación, me acosté en su cama y hasta ahí todo normal, estaba ebria y muy cansada así que me quedé dormida muy rápido. Pero en un momento de la noche yo me despierto y me percato de que no tengo ropa interior y esta persona me está penetrando con el pene y tocando por todas partes. En ese preciso momento sentí miedo y estaba en shock, no supe qué hacer así que sólo hice como si siguiera dormida hasta que él quiso parar”

“Me parece importante mencionar que al otro día cuando íbamos para mi casa, yo seguía en shock y no podía procesar muy bien lo que había pasado. Esta persona me pregunta que si yo creía que era necesario que me tomara la pastilla del día después, yo no supe qué contestar porque tenía miedo de enfrentarlo así que sólo le contesté con la cabeza en un acto de negación”, aseguró la víctima.

A pesar de este acto, Elena asegura que siguió tratando a su agresor y tardó en denunciar el hecho debido a varias razones, entre ellas emociones complejas, factores psicológicos personales y sentimientos de culpa, miedo o vergüenza.

“Después de mucho reflexionar y buscar apoyo emocional, he llegado a comprender la importancia de denunciar. Entiendo que el tiempo transcurrido puede plantear desafíos adicionales en la investigación, pero siento la responsabilidad de hacerlo por mi propia integridad y para evitar que otras personas sufran a manos del agresor.

Creo firmemente que todos los individuos tienen derecho a vivir sin temor a ser abusados o victimizados de ninguna manera”, expresó Elena, quien a raíz de esta situación, aseguró que en la actualidad presenta un episodio de ansiedad generalizada que incluye insomnio, falta de aire, llanto frecuente, mareo, náuseas y toda la sintomatología física y psicológica que conlleva ese diagnóstico.

Respuesta del Comité

A raíz de esta denuncia, el Comité Ambiental en Defensa de la Vida se pronunció la misma noche del miércoles a través de un comunicado a la opinión pública rechazando todo tipo de violencias y dando a conocer que esperan el avance del proceso desde lo legal “con todo el rigor y debido proceso que amerita un caso como estos”.

Al mismo tiempo, le expresaron apoyo a Elena y anunciaron la remoción de sus espacios de representación política a Edison Sandoval Rodríguez, según ellos, “hasta tanto no se tenga una determinación sobre el caso desde los espacios legales”. Este medio de comunicación intentó comunicarse con Edison Sandoval, sin embargo, al cierre de esta edición no fue posible dialogar con él.

