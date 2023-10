Señalan a candidato a una Alcaldía en el Tolima de presunta conducta sexual abusiva

Una integrante del Partido de la U señaló que el candidato a la Alcaldía de su municipio habría tenido un comportamiento sexual indebido con ella.



Se trata de la candidata al Concejo de Chaparral Cindy Viviana González Cardozo, quien señaló de un aparente intento de abuso al candidato a la Alcaldía de ese municipio por el Partido Liberal, Edwin Alejandro Méndez, quien se hace llamar ‘El muchacho de la gorra roja’.

El hecho habría tenido lugar en la casa de la afectada, donde según su denuncia, el político la besó a la fuerza y le hizo tocamientos en sus partes íntimas. Esto ocurrió según la aspirante al Concejo durante la noche del 15 de septiembre, luego de una reunión que sostuvieron para tratar asuntos inherentes a los cierres de sus respectivas campañas.

Sobre el hecho, González aseguró que ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Y agregó: “Terminamos de hablar alrededor de las 11:00 de la noche, después el señor me pidió prestado el baño, salió, se sentó en el mueble donde estábamos reunidos y me preguntó con quién vivía. Le respondí que con mi hijo. Me preguntó si él estaba y le dije que estaba jugando un partido de fútbol”.

Acto seguido, relató la candidata, Méndez se acercó , le tomó el rostro con fuerza, y pese a que según lo contado por ella, intentó resistirse, el hombre supuestamente trató despojarla de su pantalón, pero al no poder, introdujo su mano dentro de su ropa.

Luego de exigirle que la respetara, la afectada presuntamente le pidió que se fuera, y lo habría notado muy nervioso, por lo que decidió acompañarlo a la salida.

Finalmente, González Cardozo tomó la decisión de no apoyar la candidatura a la Alcaldía de Méndez, a quien señaló de no respetar a las mujeres. Tras hacer pública la denuncia, la aspirante a cabildante afirmó que fue objeto de amenazas contra su vida por parte de un sujeto que le habría advertido con palabras soeces que no siguiera hablando.

Hasta el momento no se conoce pronunciamiento por parte del aspirante a alcalde de los chaparralunos frente al hecho.

- Cindy Viviana González Cardozo denunicó al candidato por actos sexuales violentos.

- La candidata señaló que a pesar de haber padecido los vejámenes relatados, también ha sido objeto de insultos y burlas a través de redes sociales y en la calle.