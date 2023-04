Y vagué, por Ibagué

El DANE publicó su informe de indicadores laborales correspondiente al primer trimestre de este año. Nada nuevo bajo el sol. Ibagué ocupa el segundo lugar a escala nacional con un 19,2%. Solo nos gana Quibdó.

Entre las 32 ciudades capitales y áreas metropolitanas, en el período de abril de 2022 a marzo del 2023, la ciudad musical ocupó el 5 puesto, por detrás de Arauca, Quibdó, Mocoa y Puerto Carreño. Lo peor es que llevamos así dos décadas. De hecho hemos estado en el primer puesto. La tasa de desempleo juvenil es del 29,6%. Estamos dejando a la juventud sin futuro.

Existen otros indicadores que pueden mostrar cuál es nuestra realidad social, que no es la que describe el señor alcalde Hurtado, una especie de ‘Alicia en el país de las maravillas’. Les voy a dar datos del Banco de la República relacionados con las remesas que envían a sus familias los tolimenses residentes en el exterior. Revisada una serie histórica desde 2014, encuentro que en el primer trimestre de ese año, éstas sumaron US$ 4.8 millones de dólares. Este año, en el mismo período, la cifra fue de ¡¡ US$ 45.94 millones de dólares!! Casi diez veces más. Una curva ascendente año a año. Sumados los nueve años, al Tolima han llegado, por concepto de remesas desde Estados Unidos, US$ 550 millones de dólares. Nuestra realidad migratoria es alarmante. Los jóvenes se están marchando a como dé lugar, para Estados Unidos, España, Chile, Reino Unido, Canadá … En fin, a cualquier parte. Muchos ingresan a la potencia norteamericana por el famoso ‘hueco’, tras ser extorsionados por ‘coyotes’ que les cobran por entrarlos a suelo estadounidense. Es una realidad que debería avergonzarnos a todos, como sociedad.

Ahí está la consecuencia de una forma de entender y hacer la política que solo genera atraso, pobreza, emigración, pero también el resultado de la indiferencia y la indolencia que padecemos. No nos digamos mentiras. Es necesario que las llamadas ‘fuerzas vivas’ demuestren que efectivamente lo están, y que tienen un compromiso real con la ciudad y con la región. El altísimo desempleo en Ibagué se explica, no solo por el marchitamiento de la economía local, también por el vaciamiento de los pueblos, la gente encuentra en la capital tolimense la primera parada del periplo migratorio, llega pensando que hay más oportunidades que en su abandonado pueblo. Reitero lo que vengo diciendo desde hace ya un tiempo largo: de los 47 municipios del Tolima, 36 están perdiendo población. Es una tragedia regional. Se requiere una mesa de trabajo multisectorial para elaborar una política pública de empleo, formalización, promoción empresarial y emprendimiento. La ciudad y la región necesitan conversar, escuchar y sentarse a trabajar en propuestas concretas y viables. Ideas brillantes hay muchas, por supuesto. Lo importante es consensuar una estrategia de corto, medio y largo plazo.

He tomado la decisión de participar activamente en el debate político y buscar la alcaldía de la ciudad, como una muestra de compromiso cívico. Solo me anima poner el hombro y contribuir a forjar un cambio de rumbo. Tenemos que transitar un camino diferente. Cambiar no es una opción. Es una obligación. Sería injusto y explosivo que nuestros jóvenes solo puedan escribir la crónica de … Y vagué… por Ibagué. No esperemos a tener un cuchillo en la garganta.

