¿Tasa de desempleo a la baja?

Al conocer el informe del DANE sobre cómo empieza el año en cuanto a ocupación y desempleo revisemos el estado actual de este fenómeno. Los indicadores asociados al mercado laboral nos sirven como una especie de línea base para el actual gobierno municipal. Por un efecto estacional enero suele ser el mes con mayores tasas de desempleo del año. El resultado para el 2024 es el más cercano a los niveles prepandemia.

De manera general, las cifras de empleo presentadas por el DANE indican que, en enero de 2024, a nivel nacional, la tasa de desempleo (TD) fue de 12,7%. La tasa general de participación no tuvo un aumento significativo.

A primera vista pareciera un buen dato, sin embargo, la causa de esta disminución se debe a la contracción de la tasa general de participación (63,4% en enero de 2023 y 63,3% en enero de 2024) que se compensó por el poco crecimiento de la tasa de ocupación (55,3% en comparación al 54,7% del año pasado). No se puede concluir que el resultado representa una mejoría del mercado laboral ya que se explica más por la salida de la población del mercado laboral, específicamente de las mujeres.

Por otro lado, las ramas de actividad que mayor número de ocupados aportaron fueron las actividades agropecuarias (+244 mil), la administración pública (+174 mil) y la industria manufacturera(+115 mil). Estos datos son buenos, sin embargo, preocupa el poco dinamismo y crecimiento de ramas como el comercio o la construcción.

El informe muestra que al estar aumentando más el empleo particular (más de 153 mil ocupados) que el trabajo por cuenta propia (más de 53 mil) se está teniendo una mayor formalización de los puestos de trabajo.

A nivel local, para el trimestre móvil noviembre 2023 - enero 2024, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (26,3%), Riohacha (18,0%) y Florencia (14,8%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Manizales A.M. (10,0%), Barranquilla A.M. (9,7%) y Medellín A.M. (8,9%)

Ibagué se ubica en el cuarto lugar con una tasa de desocupación de 14,0%, 3,3% por encima del promedio de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, 2,3% por encima de la tasa de Armenia, y 2,9% por encima de la tasa de Neiva.

Aun así, la capital del Tolima logró una disminución de 3,7% entre la tasa del mismo trimestre de hace un año, siendo la de mayor disminución entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas.

Ibagué es la quinta ciudad entre las 32 capitales con una tasa de 15,3% entre febrero de 2023 - enero 2024.

Y con relación a la tasa de desocupación joven esta fue de 18,9%, logrando una disminución de 6,8% frente a la tasa del mismo trimestre noviembre 2023 - enero 2024, con armenia, Ibagué fue segunda ciudad con mayor disminución de la tasa de desocupación juvenil.