La ley estatutaria de Jurisdicción Agraria fue aprobada en último debate en el Congreso. Con 96 votos a favor y 30 en contra, la plenaria de la Cámara aprobó el último debate del proyecto que determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural.



Esta jurisdicción busca garantizar el acceso a la justicia del campesinado, pueblos étnicos y pequeños productores y trabajadores agrarios.

El propósito de establecer una Jurisdicción Agraria y Rural es garantizar que los conflictos agrarios sean resueltos de manera pacífica por jueces y magistrados que estén especializados en la administración de justicia bajo los principios y finalidades de las normas agrarias. Además, busca solucionar -de forma rápida y sencilla- las disputas agrarias, garantizando los derechos de todos los actores rurales, y reconociendo la especial protección que cobija al campesinado y a las comunidades étnicas que habitan en la ruralidad. La Jurisdicción Agraria y Rural es un mecanismo para promover el desarrollo rural y mantener la armonía en las relaciones sociales y económicas del campo.

La Ley aspira que en Colombia se garantice un acceso más equitativo y eficiente a la justicia para los campesinos y comunidades rurales, se proteja la propiedad rural, se implemente un sistema integrado por jueces especializados que resuelvan pleitos y apliquen el derecho vigente, el cual establece y protege la propiedad, además crea tribunales y juzgados dedicados exclusivamente a resolver conflictos agrarios y/o rurales.

La implementación de la jurisdicción agraria y rural marca un paso histórico para el campo colombiano. Antes del 20 de junio se deberá conciliar las leyes aprobadas en el Senado y la Cámara de Representantes. El Consejo Superior de la Judicatura luego de la sanción presidencial será la entidad encargada de la organización y de elegir el personal idóneo. Con la creación de la jurisdicción Agraria el Congreso le entregó una herramienta muy significativa a aquellos campesinos colombianos que requieren soluciones en sus tierras.

Durante el debate de este proyecto de ley el senador conservador Oscar Barreto Quiroga resaltó la importancia de su aprobación, “La Jurisdicción Agraria es la solución al conflicto sobre la propiedad de predios en Colombia. Los litigios por la titularidad de tierras generan violencia. No es justo que nuestros campesinos y comunidades indígenas tengan que luchar tanto para obtener el título de sus terrenos”. Me parece importante hacer esta mención porque crear dicha jurisdicción es un paso adelante en el cumplimiento de los acuerdos de paz entre el Estado Colombiano y las FARC-EP en un momento en donde el presidente Petro afirma que el estado no ha cumplido con el acuerdo.

La creación de una Jurisdicción Agraria es una apuesta de Paz, para resolver de modo civilizado, razonable y con justicia, esos conflictos que han dejado tantas tristezas y penas en el mundo rural. La Jurisdicción Agraria y Rural es un avance importante para abordar los conflictos en las zonas rurales de Colombia y garantizar un acceso más equitativo y efectivo a la justicia para las comunidades campesinas y rurales del país.