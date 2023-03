Explicaron su postura: precandidatos a la alcaldía opinaron sobre el ‘dilema’ de la quebrada Corazón

Varias brechas de debate quedaron abiertas tras las últimas precisiones de Cortolima frente al estado de las redes hidráulicas en Ibagué, competencia de la empresa Ibal. EL NUEVO DÍA profundizó en la opinión de algunos precandidatos a la alcaldía.



“Con plastilina”, la directora general de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso, explicó a través de una rueda de prensa la posición de la autoridad ambiental frente al debate por la captación de agua en la quebrada Corazón de Ibagué.

La Administración municipal, por medio de la empresa Ibal, había estado gestionando la captación de agua potable desde la quebrada, hecho que quedó totalmente frenado tras las precisiones de la CAR, en donde además argumentaron que el problema de suministro hídrico en la ciudad, en temporadas de invierno, responde a la ineficiencia de las redes de acueducto, además de que las características hidrológicas de la quebrada no serían las óptimas para generar el proceso de captación.

Así pues, el alcalde Andrés Fabián Hurtado anunció que los recursos que estaban destinados para la captación serían destinados para el fortalecimiento de vías en el municipio.

A su vez, el burgomaestre no se guardó su ‘dardazo’. “Ese fue el objetivo de esa reunión (con el gobernador Ricardo Orozco), producto de la negativa que tuvo Cortolima, que no entendió de una manera muy sencilla que lo que estábamos pidiendo era el caudal en temporada de invierno que supera los 600 litros por segundo, eso lo entiende hasta un niño de primaria y garantiza la continuidad del servicio, pero a la directora no hay quién la haga entrar en razón y yo no puedo perder el tiempo. Vamos a dirigir estos recursos para vías y quedará en la historia que la directora de Cortolima no permitió que la causa que tenemos nosotros, que es darle continuidad en el servicio a los ibaguereños, se vea frustrada”.

Cortolima durante su última rueda de prensa. Foto: Jorge Cuéllar/EL NUEVO DÍA

Perspectiva entre precandidatos

A raíz de la situación, EL NUEVO DÍA profundizó en la opinión de algunos precandidatos a la alcaldía de Ibagué, quienes explicaron su posición frente al tema.

Alexander Castro

Partido Conservador

Con los 800 litros por segundo de Cocora que llegarán del acueducto complementario, antes llamado acueducto alterno, quedaremos con 3.124 litros por segundo que, de acuerdo con el Acra, define como el consumo de cada ser humano en una ciudad, esa sería agua para 1 millón 800 mil habitantes.

Esta ciudad es de 550 mil habitantes y hay barrios a donde no llega el agua. Esto significa que el problema en la ciudad no es de captación y potabilización, sino de las redes de distribución.

A las claras, esto devela el mal manejo que durante años ha tenido el Ibal al no planear, al no proyectar, y al no tomar las acciones e inversiones necesarias de acuerdo al crecimiento geográfico y demográfico de la ciudad.

En términos del crecimiento de la población, se debió haber previsto esta circunstancia para no tener los problemas que hoy tiene Ibagué en acueducto, que tiene 900 kilómetros de tubería, el 80 % en asbesto, y también el alcantarillado que, construirlo con sus plantas de tratamiento, costaría $1.4 billones de pesos.

Camilo Ossa

‘Otro Camino’

Lo que nosotros encontramos en Ibagué, y haciendo referencia a la disputa entre Cortolima y la Administración municipal, son tres aspectos fundamentales. Lo primero es que en Ibagué han hecho politiquería con el agua de la ciudad y los habitantes durante los últimos 30 años. Eso ha servido como ‘caballito de batalla’ para disputas partidistas y electorales. Lo segundo es que existe una clara improvisación, y en tercer lugar, una falta de planeación en materia de agua potable.

Hay que señalar que el problema principal de Ibagué es de infraestructura y administración de la red de agua potable. El problema no es de captación, aunque también podría ser una dificultad a mediano plazo cuando la ciudad entre en procesos de planificación para fortalecer su competitividad.

Pero al día de hoy, los números de Cortolima señalan que la realidad es que en total el municipio puede estar captando unos 2.270, que provienen 1600 de la bocatoma Combeima, 600 de la bocatoma Cay y 70 litros de Chembe. Para surtir a la ciudad es suficiente, porque podríamos estar hablando que se requerirían actualmente 1900 litros de agua por segundo aproximadamente.

Encontramos otros dos escenarios complejos para la ciudad. Lo primero es la improvisación por parte de la Administración municipal y el Ibal, quienes hacen la solicitud teniendo en cuenta los estudios de captación, pero la Corporación Autónoma señaló que carecen de rigor técnico porque pasan por encima de las posibilidades de la quebrada Corazón.

También es falta de planeación porque este tema lo necesita la ciudad para demandas de agua potable futuras. Ante la negativa de Cortolima, el paso a seguir no debería ser coger los dineros y destinarlos para un proyecto completamente diferente como lo es la pavimentación de vías. Carece de sentido y raciocinio en materia de administración pública.

Tampoco es de recibo la decisión ‘a rajatabla’ de la corporación, porque es un deber de colaboración armónica con el municipio, conforme a los estudios de la corporación autónoma, se pueden hacer requerimientos al Ibal para que ajusten sus criterios y, en ese orden, se podría comenzar a hacer análisis sobre cifras reales. Nos encontramos en presencia de una disputa política que terminamos pagando los ibaguereños, porque sí queda incertidumbre frente a las posibilidades y capacidades de cada una de las entidades.

Camilo Delgado

Partido Liberal

Esta discusión que se está presentando entre el Alcalde de Ibagué y la directora de Cortolima, no deja de ser un acto vergonzoso, bochornoso e indignante, porque estamos hablando de la forma en que pretenden evadirse responsabilidades en un problema tan importante como lo es el suministro de agua potable 24/7 a los habitantes.

Por conocimiento de causa, recorrimos la quebrada Corazón con los vecinos de este fallido proyecto a quienes nunca se les socializó, ni se les explicó realmente cuáles iban a ser los alcances del mismo. En territorio, reconocimos que el caudal con el que actualmente cuenta la quebrada, es variable en invierno y en verano, y por tanto no se tuvo en cuenta, que fueron los aspectos que Cortolima mencionó en la negativa; los estudios hidrológicos, los estudios del caudal del recurso hídrico, el impacto ambiental, la fauna y la flora.

La responsabilidad directa es de la Alcaldía, las fallas se están presentando en la Administración municipal que no ha podido resolver, de forma clara, cuál y cómo será el plan de acción y la política para hacer el proceso de reposición de la obsolescencia de todas las redes de acueducto y alcantarillado que están generando pérdidas por encima del 50 %, en la incapacidad de resolver los asuntos de licenciamientos de proyectos residenciales que están por fuera del perímetro hidrosanitario, la Alcaldía no ha tenido en cuenta un trabajo articulado con las curadurías urbanas y los acueductos comunitarios para evitar que los problemas de suministro que se presentan en las comunas, a razón de la ausencia de un control efectivo.

No podemos tolerar ese enfrentamiento personal en donde dos funcionarios tratan de agredirse públicamente para tratar de ocultar un problema de más de 30 años en la ciudad. El Ibal tiene que resolver el proyecto del acueducto complementario, más no a vender humo como iniciativas como la del Corazón. Es un sofisma hacerle creer a la opinión pública que con la captación de la quebrada Corazón se solucionará la crisis de agua potable en la ciudad, cuando el problema está en las redes de suministro y en las altas cifras de pérdidas de agua potabilizada. Además, existe una ‘soberbia’ clara en las declaraciones del alcalde Hurtado, eso no es sano para el municipio.

