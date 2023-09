Día Internacional de la Belleza: Un Vínculo Profundo entre el Maquillaje y la Autoestima

Según cifras de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), la belleza es una de las industrias de mayor crecimiento y la que mayor gasto registra por parte de los consumidores colombianos con un acumulado anual de $3.000 millones de dólares.

Bajo este paradigma, Avon en el Día Internacional de la Belleza, realizó un estudio sobre la relación entre el maquillaje y la autoestima de las mujeres en varios países de América Latina. Este estudio, tiene como objetivo principal destacar los hábitos y actitudes de las mujeres frente al uso de maquillaje y su conexión con la autoestima.

Según los resultados, la mayoría de las mujeres encuestadas muestran niveles medios o altos de autoestima, con un 69% y un 28%, respectivamente. Estos porcentajes varían ligeramente según el país, con un aumento en los niveles de autoestima entre las chilenas y mexicanas.

Adicional a ello, un tercio de las mujeres encuestadas se autodenominaron "Make up lovers", lo que significa que se maquillan con frecuencia y tienen una amplia variedad de productos. Al mismo tiempo, una proporción similar se identifica como "Natural users" y prefiere un enfoque más sutil hacia el maquillaje. Estas preferencias también varían según el país, con una mayor cantidad de "Make up lovers" en Chile y México, y más "Natural users" en Argentina y Perú.

“El maquillaje desempeña un papel significativo en la autoestima, la expresión personal y la emoción de las mujeres en América Latina. En el Día Internacional de la Belleza, celebramos la diversidad de estilos y actitudes hacia el maquillaje y su poder para realzar la belleza interior y exterior de cada mujer. Por ello, esto nos brinda la oportunidad de honrar no solo la belleza exterior, sino también la belleza interior y la importancia de sentirse confiado y poderoso en cualquier contexto” manifiesta María Andrea Vargas, gerente general de Avon y Natura en Colombia

También, en la mayoría de los casos, estos beneficios son más mencionados por las mujeres con niveles de autoestima más altos. Para ellas, realzar la mirada (93%), dar luminosidad a lo largo del día (85%) y destacar los rasgos (83%) son fundamentales en su rutina de maquillaje. Además de los beneficios estéticos, tres de cada cuatro mujeres ven el maquillaje como un aliado para expresar su autenticidad y resaltar el color de su piel.

El Maquillaje como Expresión Personal

El maquillaje se convierte en una herramienta para expresar el estilo personal, según el 80% de las encuestadas. Además, el 60% de las mujeres afirma que el maquillaje les ayuda a expresar su estado de ánimo, sirviendo como un medio de expresión tanto hacia el exterior como hacia su interior.

Además, un impacto emocional significativo en las mujeres. Aporta energía, seguridad y conexión con una misma, según el 70% de las encuestadas. Es importante destacar que el maquillaje que brinda seguridad se destaca entre las mujeres con baja autoestima (79%).

En todos los países, la mayoría de las mujeres se maquilla al menos una vez al día. Las colombianas y las chilenas son las más recurren a esta acción, ya que se retocan varias veces al día, mientras que las argentinas y peruanas tienden a ser más ocasionales en su aplicación de maquillaje.

Según este estudio, la mitad de las mujeres destinan un presupuesto mensual para la compra de productos de maquillaje, y la mayoría prefiere canales especializados, como catálogos (53%) y tiendas especializadas en maquillaje (42%). Asimismo, cuando eligen una marca de maquillaje, el 59% de las mujeres considera que la calidad es el factor más importante.

Para finalizar, Avon está comprometido con la misión de empoderar a las personas para que se sientan bellas, seguras y fuertes en su propia piel. Este Día Internacional de la Belleza, invitamos a todos a unirse a nosotros para celebrar la belleza en todas sus formas y recordar que la verdadera belleza brilla desde adentro.

