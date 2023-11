Revelarían archivos oficiales que podrían aportar a la verdad sobre los ‘niños perdidos de Armero’.

Durante la tragedia de Armero, ocurrida en la noche del 13 de noviembre de 1985, murieron más de 25 mil personas que habitaban esa localidad en el Norte del Tolima. En su época, una de las más prósperas del Departamento.

La erupción y posterior desastre generado por el deshielo del nevado del Ruiz, no solo se llevó la vida de miles de tolimenses, también dejó sin hogar a cientos de familias y a decenas de niños perdidos, lo que en conjunto evidenció la desidia de las instituciones estatales de la época.

Este lunes 13 de noviembre se cumplen 38 años desde que Armero fue sepultado y el Gobierno nacional anunció una conmemoración sin precedentes en la que prevé reconocer los compromisos del Estado con los sobrevivientes.

“El reconocimiento de los predios perdidos en la avalancha, la revisión de archivos del Icbf para establecer el paradero de los niños sobrevivientes que fueron entregados en adopción de manera irregular y el reconocimiento del lugar donde quedaba el casco urbano de Armero, serán algunos de los temas que se abordarán”, informó la Presidencia de la República a través de un comunicado.

Al campo santo y al acto conmemorativo, asistirán el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, la representante a la Cámara, Martha Lisbeth Alfonso, y delegados de la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Los funcionarios estarán amparados bajo la ley de honores a Armero (Ley 1632 de 2013) y un Conpes, con los cuales esperan avanzar en el reconocimiento de la verdad y el cumplimiento de lo aprobado en esas normas.

“La verdad a veces no tiene precio si no hay una responsabilidad política y eso es lo que estamos asumiendo frente al país. Las leyes, los Conpes y los compromisos del Estado se tienen que cumplir de manera efectiva y, además, vamos a reconocer a las víctimas y vamos a pedir perdón como Estado, cuando haya que hacerlo, porque ha habido un olvido sistemático que no vamos a seguir tolerando", agregó el ministro Correa.

Según el Ministerio de las Culturas, se espera que esta conmemoración sea un momento de reflexión y un homenaje a la memoria de Armero y sus habitantes, pero también un compromiso para impulsar la ley de honores a Armero (Ley 1632 de 2013).

Se abre una esperanza

Sin duda, uno de los asuntos pendientes que dejó la tragedia y que ha causado incertidumbre y dolor entre decenas de armeritas fue la desaparición de los menores que sobrevivieron a las avalanchas. Se les ha calificado en el imaginario colombiano como ‘los niños perdidos de Armero’.

Desde hace tres décadas, la Fundación Armando Armero ha logrado que algunos de esos niños, ahora adultos, se reencuentren con sus familias gracias a las pruebas de ADN.

Decenas de menores fueron dados en adopción y hay casos de niños que resultaron con familias en el extranjero, aún cuando sus parientes sobrevivieron.

Correa agregó, que “la idea es que para 2025, cuando se conmemoran los 40 años de la tragedia, el Estado haya avanzado visiblemente en los compromisos que tiene con los habitantes de Armero y los familiares de las víctimas”.

El ministro Correa, quien vivió de cerca la tragedia de 1985, ya que sus abuelos maternos murieron por la avalancha, lo que se hará en Armero este próximo lunes será un compromiso personal e institucional “para impulsar que se cumplan estos mandatos o por lo menos que se empiecen a cumplir y que podamos de alguna forma empezar a restituir tantas cicatrices que llevamos en el alma”.