'La bodadita' que cobra Andrea Valdiri por publicidad: posó en tanga y ganó millones

La influencer barranquillera Andrea Valdiri, en medio de su controversial divorcio con Felipe Saruma, compartió cuánto cobró por publicidad este año.

Andrea Valdiri se separó de Felipe Saruma, con quien se casó el 16 de abril de 2022, en el Hotel El Prado de Barranquilla. Su divorcio ha revolucionado las redes sociales; no obstante, no fue traumático para los fanáticos que presentían el final de la relación sentimental.

Después de que hicieron pública la noticia, la empresaria barranquillera retornó a las redes sociales con tal fervor como tiene acostumbrados a sus seguidores, pero no la bajaron de ‘inestable’.

Diversos rumores se han levantado en contra de Valdiri, señalándola como culpable de la ruptura o asegurando que ya le consiguió reemplazo al creador de contenido, por lo que ha salido a aclarar las diversas especulaciones y a desmentir.

Sin embargo, las últimas declaraciones que dio sobre su trabajo y lo que cobró por posar ligera de ropa han hecho que más de uno se olvide del mediático divorcio de la barranquillera con Saruma.

"No es estar pasada de moda, eso es marketing. Yo le cobré 120 millones de pesos”, contó la influencer sobre una publicidad en particular. Según la Valdiri, muchos aseguraron que estaba pasada de moda, pero ella estaba concentrada en otros negocios. Además, aseguró que los malos comentarios que recibió en la publicación no le afectan.

Recientemente, Andrea Valdiri, dejó a sus seguidores asombrados al probar suerte como peluquera, compartiendo la experiencia a través de sus historias en redes sociales.

A pesar de las opiniones encontradas, Andrea Valdiri ha mantenido su carácter y ha seguido adelante con nuevos proyectos. Entre risas, mencionó la posibilidad de realizar un reality, capitalizando el interés que genera su vida pública y despidiendo el año 2023 de una manera única. Pues ha sido 'arrebatado y raro' según ella.

Lo que permanece innegable es el compromiso de la famosa bailarina con sus hijas. Aunque ha enfrentado momentos difíciles en el ámbito amoroso, Valdiri demuestra una dedicación constante a sus dos hijas, compartiendo con ellas eventos y momentos de calidad.