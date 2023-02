¿Lo usaría? El novedoso inodoro portátil que causa sensación en internet

En los últimos días, se ha viralizado un vídeo en el que se muestra el nuevo inodoro portátil, fácil de llevar y el cual puede sacar de apuros a más de uno.

Este novedoso elemento ha causado sensación en redes sociales. El título del vídeo lo cataloga como "perfecto para un apretón"; es decir, es recomendado para momentos de urgencia y en los que no tenemos acceso directo a un baño.

Lo que más ha gustado, es su fácil y cómoda forma de llevar. No ocupa tanto espacio y es perfecto para viajes largos. Además, viene con bolsas en donde se desechan las necesidades fisiológicas y un polvo especial para eliminar los malos olores.

“Lo mejor en el mundo que puedes comprar, prácticamente no ocupa nada de espacio. ¿Quién no ha tenido un apretón en algún momento inapropiado: el cargador personal. Y lo mejor, son los polvitos para que después no huela a nada”, expresó Álvaro de Linares, creador de contenido español, quien publicó la grabación del innovador producto en su cuenta de Tiktok.

"La solución para el apretón. Cabe en una mochila. El inodoro de bolsillo. Hay gente que hace que su trabajo crezca la pena. Inteligencia de otro nivel", agregó el influencer.

Algunos de los comentarios que hicieron sus seguidores, fueron los siguientes: "Donde consigo uno que siempre me ando ca... en carretera"... "Debería venir con algún libro o revista para leer en el mientras tanto..."; Muy práctico. Debería incluir música de Shakira y Bad Bunny para contrarrestar los ruidos provenientes de la frenada. Me gusta👌.

¿Usted usaría uno de estos?

