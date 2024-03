¡No se dejó! Niña se sumó a pelea callejera para defender a su mamá

En las últimas horas, ha surgido un momento que se está volviendo viral, en el cual una niña defendió a su madre durante una pelea callejera. Lamentablemente, la niña presenció cómo una mujer agredía a su madre y, desesperada al no saber qué hacer, la pequeña golpeó a la agresora.

Al no ver ningún cambio en la situación, la niña agarró del cabello a la mujer y permitió que su madre pudiera levantarse y continuar con el conflicto. La persona que compartió este incidente añadió el siguiente mensaje: "La niña recibió una bicicleta para su cumpleaños".

Hasta ahora, este triste suceso ha acumulado más de 14 millones de reproducciones, donde se pueden encontrar comentarios como: "El niño muestra un gran instinto. Sin embargo, como madre, nunca deberías ponerlos en esa situación", "La hija es una heroína. Estoy muy orgulloso de ella por defender a su madre", o "Bueno, ella solo estaba tratando de proteger a su mamá".

Young Daughter Drags Woman By Her Hair Who Is Beating Her Mother Up pic.twitter.com/u7YK92ODtn