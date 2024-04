“Nunca se me olvidaba ella”: madre lloró desconsolada porque su hija la abandonó en un aeropuerto

A la mujer le dolió mucho el desplante que le hizo su hija y compartió el momento por internet.

Una madre desconsolada y visiblemente decepcionada, se grabó en pleno aeropuerto de Utah, Estados Unidos como alternativa para desahogarse del dolor que estaba sintiendo en ese momento. Pues, según su testimonio, llegó de viaje a visitar a su hija y esta al parecer, tenía otras prioridades más que ir a recibirla con un calidoso abrazo.

En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, la mujer, al parecer, mexicana, cuenta que tomó el vuelo directo al lugar donde reside su hija para poder pasar tiempo con ella, pero al llegar se llevó la desagradable sorpresa de que a la joven no le importaba, como ella pensaba. "Se le olvidó que yo venía a visitarla, se fue con sus amigas a cenar y a mí me dejó aquí", lamentó la madre.

Llorando con mucha nostalgia, reflexionó sobre la ingratitud de algunos hijos con aquellas personas que les dio la vida, ya que según ella, "los hijos se olvidan bien fácil de las madres". Acto seguido lamentó que su hija le hiciera este desplante, pues, recordó que siendo su mamá en ningún momento la ha dejado olvidada. "A mi no se me olvidaba ella, me da tristeza porque yo no creía que eso me iba a pasar a mí, menos de ella".

Como era de esperarse su testimonio despertó la atención de los internautas quienes no dudaron en dejar sus comentarios al respecto, "Cría cuervos y te sacarán los ojos", "Mal hecho de la hija olvidarse pero en lugar de hacer drama agarrar un taxi e irse para la casa", "Traten bien a sus madres, las mamás son sagradas, de ellas venimos al mundo, sufren para que nuestra vida llegue, como para andar haciéndoles estas cosas", "Devuélvete y no regreses, ten dignidad", se lee en X.