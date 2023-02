Habitantes de zona rural de Ibagué viven una pesadilla: se sienten abandonados por la Alcaldía

Contenido Exclusivo

Varios habitantes aseguraron que al lugar han llegado con varias propuestas, que pasados tres años de Gobierno, no se materializan.







La situación en materia de vías parece una pesadilla para los habitantes de Dantas y Laureles en la zona rural de Ibagué por cuenta del mal estado de los principales corredores, situación que además de afectar su correcta movilidad, les genera un sinfín de contratiempos para llevar sus cultivos a la zona urbana.

Según denunciaron, el avanzado deterioro de las vías ha llevado a que los mismos habitantes hagan colectas, con la intención de alquilar maquinaria de particulares y poder mejorar su estado. En el sector, un conductor de maquinaria amarilla puede estar cobrando cerca de $180 mil por hora. Dicen los residentes que en estos últimos años la Alcaldía, pese a que varios funcionarios han ido hasta sus hogares, los tiene olvidados.

En Laureles

Hugo Alberto Mahecha, representante de Laureles en el Concejo municipal rural, indicó, “en todo este periodo que va de Administración el sector rural está olvidado en temas de vías. A nosotros nos ha tocado una situación con la ola invernal bastante complicada hasta llegar al punto que nos ha tocado hacer recolecta más de una o dos veces, para pagar maquinaria, se está haciendo en este momento en la vereda vecina.

“Varias veces le hemos dado a conocer la situación a los diferentes secretarios, pero cada uno llega con una idea o plan de trabajo diferente y quienes hemos salido afectados somos nosotros. La maquinaria de la Alcaldía se ha dejado ver muy pocas veces y cuando van es para abrir un paso provisional, pero no hay un mantenimiento adecuado y como corresponde a una vía terciaria y más porque en el sector la producción es alta. De allá sale arracacha, frijol, arveja, granadilla, lulo, tomate de árbol, café, caña, panela. Hay frutos que no solo abastecen las plazas de Ibagué, sino que van a Corabastos en Bogotá, en Cali, incluso han salido para el exterior como es la gulupa”, explicó Mahecha.

Una de los tramos críticos es conocido como ‘El paso de partidas’, en donde se fue parte de la banca. Los ciudadanos buscando una solución, hicieron un improvisado puente, ubicaron troncos de árboles de siete u ocho metros de largo en el tramo, que posteriormente fueron cubiertos con tejas de zinc y tierra para habilitar el paso. Sin embargo, el evidente peso de los vehículos con cultivos y pasajeros han deteriorado el punto, dejándolos expuesto al riesgo, pues hay una caída de casi 100 metros hacia el río Cocora.

Carlos Rey, integrante de la Junta de Acción Comunal de Laureles, sostuvo, “somos campesinos de la vereda y queremos que tengan la vía arreglada, hoy en día no hay por donde pasar. Pedimos que nos colaboren”.

En Dantas

Carlos Alberto Sierra, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Dos, Laurales, también denunció, “mi llamado es para el alcalde porque nos tienen abandonados, en los corregimientos Uno y Dos estamos muy tristes porque somos potencia en alimentos, estamos bajando entre 30 y 40 toneladas de comida diaria y hay mucha gente afectada, hasta los profesores sufren por esa carretera”.

Sierra aseguró que en la visita de Hurtado se hizo una presentación con ‘bombos y platillos’, pero que actualmente no ha pasado nada.

“A la comunidad le toca recoger fondos para arreglar la carretera, los tomateros tienen unos cultivos grandísimos que se estaban perdiendo. Cuando están en campaña todos son de buen corazón, pero se olvidan de nosotros, aunque estamos muy cerca a la ciudad”, denunció el líder.

La máquina para un ratico

El ciudadano señaló que la situación no es ajena para la Administración, pues se le ha dado a conocer en repetidas ocasiones. Incluso señalaron que cuando el alcalde Andrés Hurtado visitó el sector, llevó una maquina motoniveladora que dijo estaba dispuesta para la comunidad hasta que se hiciera un correcto mantenimiento en la ruta Coello-Laureles-Dantas.

“lastimosamente la máquina trabajó dos, tres días, con todo el trabajo, la máquina nueva tuvo percances mecánicos y al son de hoy no la hemos vuelto a ver”, dijo el representante de la comunidad.

En sus cuentas, la comunidad asegura que entre todas las veredas que están en el corredor se puede hablar de una inversión cercana a los $25 millones en el alquiler de maquinaria. “Lastimosamente van y manda una maquina, trabaja un rato, hasta el mediodía, tapa un hueco, toman la foto de que se está cumpliendo, pero no hay un mantenimiento adecuado”, señaló.

Incluso, denunciaron que en una visita uno de los secretarios de despacho que pasó por la Secretaría de Desarrollo Rural, se comprometió a apoyarlos con el pago de maquinaria privada. Todavía siguen esperando, “un día el hombre fue hasta allá a hacer la visita, se comió la gallina, teníamos un bulldozer y dijo, ‘yo no tengo maquinaria, no los puedo ayudar, pero yo les pago 20 horas de la máquina’, unos $3 millones y al otro día lo echaron y nos tocó hacer la recolecta”, apostilló.

¿Qué piden?

Mariluz Biscue, integrante de la Fundación Social Incoldes, entidad que viene acompañando a la comunidad, indicó que lo único que se pide es que el Gobierno local haga las intervenciones respectivas, pues a la fecha se ha presentado un incumplimiento total por parte de la Administración municipal y el Ibal, luego de varias mesas de trabajo que se han desarrollado entre las partes.

“Con el director de Planeación del Ibal, el señor Jorge Díaz, en la reunión del 17 de diciembre del 2022, que convocó la comunidad, ellos se comprometieron a hacer mesas técnicas de seguimiento y hasta ahora no han dado cumplimiento. También se dijo que habían $15 mil millones que no se pudieron ejecutar, uno le tira la pelota al otro. Dijeron que la doctora Soledad (Orozco) no había ejecutado este dinero, pero la doctora ya salió en diciembre, ¿entonces?”, cuestionó Biscue.

E indicó, “en esa reunión se dejó claro que se está vulnerando el derecho a la salud, a una vida digna, hasta a la educación, porque el rector del colegio de la zona dijo que era muy complicado para los niños poder llegar a sus clases. Hay derechos fundamentales que se están viendo afectados”.

Jhon Jaiber Correa, defensor de derechos humanos de Incoldes, recordó que a través del Plan de Desarrollo hay un compromiso con la recuperación de la red vial terciaria; sin embargo, es evidente que en el Cañón del Cocora, no se le ha dado una solución a la comunidad, además dijo que no habrían garantías para que la comunidad reciba algún beneficio por la intervención del contratista de las obras del Acueducto Complementario en el sector.

En el sector conocido como ‘El paso de partidas’ la comunidad hizo un puente improvisado ante la caída de la banca.

A. Complementario afecta sus vías

En medio de su denuncia, la comunidad alertó que las obras que se ejecutan en el sector y obedecen a las obras del Acueducto Complementario, están por acabar con sus vías. El paso de camiones dobletroque y la instalación de tubería, ha generado que se remuevan alcantarillas, se dañen cunetas y se quiten postes de energía, que no son recuperados por los contratistas que están en el lugar.

En diciembre, la comunidad se reunió con empleados del Ibal, en donde no descartaron tomar vías de hecho e impedir que se continúe con la obra si no ven soluciones. Los campesinos alegan que es injusto que mientras las obras buscan ser un beneficio para un sector de la ciudad a ellos se les perjudique.

“Salen diciendo en los medios y en vallas que están cumpliendo con el acueducto alterno, pero usted viera cómo está la vía y cómo nos ha tocado sufrir”, denunció el ciudadano.

Y añadió “nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo, qué es tanto tener una vía en buenas condiciones, se hace un contrato de $25.400 millones para concluir y traer el agua a Ibagué y no hay un solo peso en donde se diga, tomen esto para ustedes”.

Desde la Alcaldía se planea hacer una inversión en placas huella en la zona rural, para que sean las Juntas de Acción Comunal las que ejecuten la mano de obra con asesoría de expertos.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

MÁS NOTICIAS

Por solo $10.000, podrá ganarse una cena para dos en uno de los mejores restaurantes de Ibagué

Ibagué se prepara para dos jornadas de marcha y movilización: ¿Incidirá en elecciones regionales?

Esto dicen sobre el arreglo de la red de semáforos en Ibagué, ¿cuándo funcionarán bien?