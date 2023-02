Acosó a una mujer en Ibagué y aparecieron otras víctimas, madre e hija cuentan aberrante historia

Contenido Exclusivo

Tras conocerse el caso de Carolina Heredia, quién manifestó por redes sociales haber sido víctima de acoso sexual en una buseta de servicio público por un hombre joven, otra versión salió a la luz por parte de otras mujeres aparentemente afectadas por el mismo sujeto.

Heredia denunció a través de estados y publicaciones en sus redes sociales, el bochornoso momento que vivió en una buseta de ruta 31 en la ciudad de Ibagué. Pues manifestó haber sido víctima de acoso sexual por parte de Jhonatan Gabriel Marín (identificado por una segunda víctima), quien presuntamente le habría realizado tocamientos indebidos en pleno espacio público. Sin embargo, la joven enfatizó en que nadie quiso ayudarla a pesar de que ella dio a conocer al situación, "dicho hombre me manoseó, me tocó en varias ocasiones al reclamarle, se hizo el loco”, “como es habitual nadie hizo nada y el man solo se burlaba de mí mientras yo exaltada le reclamaba.” dice la publicación de Facebook.

Tras la polémica que despertó este caso en la ciudad de Ibagué por ser el segundo en menos de un mes, (siendo el primero, el de una joven que tomó una buseta de ruta 82 quien también sufrió de un caso similar, en el que el conductor de la buseta le tocó un seno y tampoco nadie hizo nada), salió a la luz una nueva versión que implica al señor Marín en un caso de abuso sexual.

Puede leer: Busetero habría manoseado a una joven en Ibagué: pidió ayuda a los pasajeros y nadie hizo nada

Puede leer: Mujer denuncia presunto abuso en buseta de Ibagué, “me manoseó, me tocó en varias ocasiones”

Una usuaria de Facebook, aprovechó la publicación de Heredia para contactarse con ella y contarle que también habría sido víctima del mismo sujeto. El crudo relato de la joven, de quien no pondremos su identidad, señala a Marín como un hombre violento y posesivo “El 24 de diciembre del 2022 él entró abusivamente a mi casa, yo me encontraba en el baño y este sujeto ingresó, trató de taparme la boca, mi reacción fue gritar y él se salió. Yo llamé a mi compañero para pedir ayuda, afortunadamente yo me alcancé a encerrar con llave en mi habitación. Él no se quería ir, me golpeaba la puerta y me decía que era un mal entendido, que habláramos y por favor lo escuchara. Mi compadre llegó a los minutos y lo sacó a la fuerza porque Jhonatan no quería entender”, aseguró la víctima. Los hechos sucedieron en el barrio el Topacio.

Según la misma joven, el señalado no se detuvo con sus acciones tras ese hecho, sino que también intentó arremeter contra su mamá. La señora se encontraba departiendo en una vivienda cercana a su casa cuando todo ocurrió, “Mi madre salió llorando de esa vivienda, sin blusa y sin brasier. Yo le pregunté que le había sucedido, ella me respondió que Jhonatan la había violado. Inmediatamente yo reaccioné y golpeé a ese tipo, él manifestó que eso era un mal entendido, que lo estaba difamando y realmente él estaba enamorado de mí”, relató.

Acto seguido la Policía arribó al lugar y allí fue donde la madre de la joven, contó que ella había pedido el baño prestado y que este hombre que estaba en el mismo lugar, la llevó a la fuerza hasta una pieza y abusó de ella en una colchoneta.

“Mi mamá le pegaba, lo insultaba, le decía que no más, que la soltara, pero él mientras la accedía le decía: mi amor relájate, eso no duele, tranquila que no pasa nada. Afortunadamente mi mamá sacó fuerzas y logró salir. Los policías no nos hicieron mucho caso, nos dijeron que fuéramos al otro día a colocar la denuncia ya que teníamos los datos de ese muchacho”, añadió.

Luego de esto, la joven contó que su madre quedó muy afectada tras lo sucedido y prefirió emprender un viaje a otro lugar lejano de Ibagué, para no tener que volver a ver a este sujeto.

Una fuente cercana a esta redacción confirmó que el perfil del señalado lo posiciona como una persona extraña e impredecible con las mujeres. También se pudo conocer, que el sujeto consume drogas psicoactivas y que ha vivido la mayor parte de su vida hacia los barrios del Topacio y el Salado. "Él se pierde por temporadas, ya que se la pasa viajando de un lado a otro", acotó la fuente a este medio.

Por el momento, no se sabe qué pasará con Marín tras esta grave confesión, puesto que a raíz de que la madre de la joven se fue sin poner la denuncia, es incierto el proceso judicial.

Le puede interesar: Así fue como padre e hijo planearon el feminicidio de Sofía ¡Su tío la entregó y fue sometida a vejámenes sexuales!

Recuerde:

Sí usted es víctima de violencia acuda a las siguientes líneas de atención

-155 Línea de atención nacional

-122 Fiscalía General de la Nación

-123 Línea Naranja #YoTeEscucho

-3122706494 Línea de la Dirección de Mujer

-3143131803 Secretaría de Mujer del Tolima

-3143750265 – 3143750265 Personería de Ibagué

-3203122662 - 3174008606 Patrulla en Casa de la Policía Nacional.

Nota: Esta redacción no ha podido confirmar si la joven víctima del caso de la buseta ya interpuso la denuncia correspondiente.

MÁS NOTICIAS