Estudios universitarios y los jóvenes

Se prenden las alarmas dado que un alto porcentaje de los jóvenes de hoy no les interesa ingresar a la educación superior, según cifras que señalan que semestre tras semestre es menor el número de estudiantes que ingresa a las Universidades, es decir, está en decrecimiento la matrícula en estas instituciones.

Igualmente se observa el crecimiento del número de estudiantes que estando matriculados abandonan sus estudios, es decir aumenta el índice de deserción escolar. Tema que, desde luego, debe preocupar a toda sociedad.

La situación es compleja y admite todo tipo de análisis, por ello es urgente realizar estudios que permitan identificar los motivos que tienen los jóvenes para no ver en la educación superior el trampolín que les permite asegurar un mejor futuro, ello puede dar luces para implementar acciones que estimulen a los jóvenes a ingresar a la universidad. Conversamos con algunos de ellos, quienes plantearon varios motivos entre los cuales me llamaron la atención los siguientes: 1. “Hoy no se justifica dedicarle 5, 6 o 7 años a realizar estudios superiores para salir y no encontrar oportunidades laborales y si se encuentran, estas ofrecen salarios de hambre, como es un millón y medio de pesos en promedio, esto no es digno ni justo para quien con mucho esfuerzo egresa de la educación superior”.

2. Tampoco “es justo que un profesional que se endeuda con la banca o con el Icetex para realizar estudios de posgrado perciba salarios no superiores a dos millones y medio de pesos, el empresario exige calidad, formación, pero el profesional no puede plantear sus aspiraciones salariales.” Ellos se preguntan: “¿Será que los jóvenes profesionales no tenemos derecho de recuperar la inversión realizada?” “Ante esta situación sostienen que es mucho más rentable apropiar un oficio técnico el cual les permite al menos desarrollar un emprendimiento y quizás obtener mejores ingresos, además de estar construyendo un futuro”.

3. “Otra apreciación de los jóvenes es que las instituciones educativas están desconectadas de las necesidades del mundo empresarial a tal punto, que hoy mantienen el mismo portafolio de opciones educativas de hace 20 o 30 años, desconociendo que muchas de ellas ya no tienen demanda laboral, eso demuestra la poca capacidad de cambio e innovación y la carencia de velocidad de respuesta a lo que el sector real necesita”. “Sostienen que estudiar para salir a recorrer las calles o para estar detrás de los políticos no aguanta”.

Además argumentan los jóvenes, lo cual me llamó la atención “no están para soportar una formación teórica, no conciben una formación basada en lo que está en los libros sin ningún valor agregado como experiencia real”, lo anterior lo sostienen en virtud a que según ellos, “un alto porcentaje de profesores vinculados a las instituciones educativas carecen de ella, eso hace que las clases sean aburridoras, argumentan que hoy como están las cosas “es mejor ser autodidacta dada la fuerza y ventajas que ofrece el internet y las diferentes plataformas existentes que les permite adquirir el conocimiento que requieren.”.

Considero que lo planteado por los jóvenes abre el debate, debate que involucra desde el Ministerio de Educación, las instituciones universitarias y a los empresarios, no vaya a ser que en un futuro no muy lejano no haya oferta de talento humano calificado, de ser así, se generaría un cuello de botella para el desarrollo empresarial, de la región y el país. No podemos perder de vista que es el Ser humano quien genera valor agregado a las organizaciones empresariales.