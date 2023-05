Tras S.O.S. que lanzó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de ‘Ronces’, el Alcalde se pronunció

Ante las inconformidades expresadas por el comandante del Cuerpo de Bomberos, el mandatario indicó que hace falta un documento para lograr adelantar el respectivo convenio y aseguró que continuará tocando puertas para gestionar los elementos que requieren.

Recientemente el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Roncesvalles, Salomón Muñoz, contó a EL NUEVO DÍA sobre las necesidades que afrontan y denunció el abandono, en el que en su concepto, los tienen las administraciones del orden Municipal, Departamental y Nacional.

De acuerdo con el hombre, quien dijo estar cansado de estar callado, no cuentan con vehículo de cisterna alguno o motocicleta para atender las emergencias que puedan tener lugar en la población.

Asimismo, manifestó que no reciben dinero desde el año anterior, advirtió que algunos hidrantes de la población están dañados y mencionó que las herramientas que tienen a su alcance son escasas.

“El señor alcalde (de Roncesvalles), como no estuvimos con él, no está mirando la parte jurídica sino la parte natural, hay que mirar bomberos, Salomón es otro”, señaló el comandante respecto a la situación que, a su juicio, también está vinculada con el índole político.

Aunado a ello dio a conocer que pese a contar con un predio aún no se ha logrado construir un cuartel para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. De hecho, precisó que el espacio que se emplea como cuartel es un lugar donde se situaba “el puesto de Policía, pero en este momento es una bodega, pero no hay carro, no hay moto, vivo ahí mismo, cuido herramientas, lo poco que tenemos”.

Hélmer Parra/ el nuevo día Salomón Muñoz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Roncesvalles.

Así las cosas, Muñoz hizo hincapié en que se vio abocado a lanzar un S.O.S. toda vez que “los Cuerpos de Bomberos de la parte central están cerca y se pueden ayudar, pero nosotros estamos allá, ‘embolatados’”.

Y agregó: “Ojalá no pase nada en Roncesvalles, pero en el momento en que llegue a suceder algo grave, hago responsable a Municipio, Departamento, que deben estar pendiente de esos detalles”.

El pronunciamiento

Ante lo expuesto por el comandante, esta redacción estableció contacto con el mandatario Ómar Ricardo Espinosa, quien aseveró que no se trata de un asunto político, pues “uno cuando llega a la Alcaldía es el alcalde de todos, sin mirar colores políticos ni nada”.

Además, relató que hay que ser respetuoso y contestar conforme con los soportes del caso, por lo que indicó que Salomón Muñoz “tiene vencida una resolución donde se le reconoce como oficial de bombero y esa es con la cual como Administración municipal entramos a realizar convenios con esa entidad”.

Así pues, según comentó, se le ha requerido en distintas oportunidades para efectuar los cursos correspondientes con el ánimo de contar con la certificación, por lo que no se puede advertir en torno a una falta de apoyo. En ese sentido, acotó que ante la falta de tal documento no ha sido posible desarrollar un nuevo convenio.

En cuanto al cuartel, el burgomaestre reseñó que más que una cuestión de voluntad se trata de recursos, “recordemos que la sobretasa bomberil escasamente alcanza para gastos de bomberos, sin embargo, hemos adelantado gestiones ante el Gobierno nacional, pero desafortunadamente hay cosas que se dan y otras que no”.

Y concluyó: “Voy a seguir en la tarea de tocar puertas para gestionar esos elementos tan necesarios para el cuerpo de bomberos y que el señor Salomón haga la tarea también y saque su resolución para poder adelantar los procesos contractuales”, puntualizó.

