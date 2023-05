Contenido Exclusivo

La segunda temporada del éxito de HBO se podría tardar más de lo esperado.

Es entendible que, al término de una serie televisiva, pasará un tiempo prudente para el desarrollo de una nueva temporada, de llegar a ser aprobada. Eso sí, en el caso de ‘The Last of Us’, todo indica que habrá que esperar bastante para ver la segunda parte.

Esta adaptación del popular videojuego de PlayStation, protagonizada por Joel y Ellie, quienes son encarnados por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey, atrapó la atención de millones de personas en el Mundo.

Su éxito fue tan grande que incluso superó a la mismísima ‘Casa del Dragón’, una producción también de la propiedad de HBO, plataforma que no tardó en anunciar que la continuación de ‘The Last of Us’ se basaría en la parte dos del videojuego de Naughty Dog.

Inicialmente se habló de que la producción podría ver la luz en 2025. No obstante, esa fecha está en duda debido a la huelga de escritores que se cumple en los Estados Unidos desde principios de mayo, todo por cuenta del uso de la Inteligencia Artificial para el desarrollo de guiones.

La Jefe de Drama de HBO, Francesca Orsi, sostuvo sobre las series que tienen un calendario previo a ‘The Last of Us’ que, “aunque en este momento no se está escribiendo, tengo la esperanza de que podamos llegar a un acuerdo más temprano que tarde. De lo contrario tendremos que evaluar cuál es el final del cronograma de 2024 y cuáles son las series que se van a pasar para 2025”.

De generarse este tipo de movimientos, es muy probable que ‘The Last of Us’ pueda disfrutarse hasta 2026.

