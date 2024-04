En medio del funeral de su papá, niña pide que le bajen a la música: 'Lo van a despertar'

La reacción de la pequeña ha generado mucha tristeza, pues su inocencia no le deja ver la realidad.

La familia de Brandon Tapia Ariza, un joven taxista fallecido en un ataque a tiros en el barrio La Sierrita de Barranquilla, se enfrenta a una dolorosa realidad después de su trágica pérdida. Ariza luchó durante casi un mes por su vida en la Clínica San Ignacio y la Clínica Santa Mónica, pero finalmente murió debido a las graves heridas causadas por el ataque perpetrado el pasado 31 de marzo.

El video que se ha vuelto viral lo protagoniza su pequeña hija, pues, durante el velorio del joven, la inocencia de la niña se hizo evidente y generó todo tipo de reacciones con lo que dijo.

Puede leer: ¿Era de mentiris? Greeicy Rendón reveló si su calambre fue puro show o real

En el clip, se ve cómo la niña cree que su padre simplemente está durmiendo en el ataúd."Mami, diles que bajen la música, mi papá se va a levantar". Profundamente afectada por las palabras de su hija, la madre compartió su dolor y su esperanza de que se haga justicia ante tan trágica pérdida.

En medio de la escena desgarradora, mientras la niña contemplaba a su padre, sonaba la canción "Amigo" de Roberto Carlos a alto volumen, lo cual hizo que el ambiente desolador fuera aún más impactante.

Además: (Video) ¡Escalofriante! Mujer le arrancó el dedo a otra en un gimnasio, en medio de una discusión

"Yo me imagino que la mamá cuando el papá dormía para descansar le decía no hagas bulla para que tú papá no se levanté, qué pecado Dios ellos son los que sufren todo esta violencia los niños", "La dulce inocencia", "Ufff carajo se me atarugó la garganta", son algunos de los comentarios que se leen en redes.