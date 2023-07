De casi quedar sin estudios a ganar tremenda beca para Los Andes: Michel, orgullo tolimense

La niña casi se queda sin estudiar, a pesar de ser de los mejores ICFES, por cambios en el programa Generación E.

La historia de Michel Vega y sus sueños de estudiar Lenguas en la Universidad de los Andes no inició con el pie derecho, sin embargo, le puso tanto empeño en alcanzar sus objetivos que finalmente, la historia tuvo el mejor final feliz posible.

Fue en enero de este año, que la familia de la jovencita se enteró que había sido una de las mejores ICFES del Tolima desde su municipio Mariquita, obteniendo un puntaje que la llevó a ocupar el cuarto lugar en el Departamento.

“Mi hija sacó un puntaje de 424, el cual, según nos han informado desde la Secretaría de Educación del Tolima, es el mejor a nivel municipal. Ella se había proyectado a acceder al programa de Generación E, que le daría la opción de entrar a cualquier universidad que ella quisiera, ayudando con $2 millones semestrales para sostenimiento y $300 mil para transporte”, afirmó Iván Vega, padre de Michel, en entrevista con la Redacción Generales de este medio. En contexto: Una de las mejores Icfes del Tolima podría quedarse sin estudios por cambios en Generación E

Su sueño era estudiar lenguas en la Universidad de los Andes, por medio del programa Generación E, que entregaba becas completas para universidades privadas a los mejores puntajes de Icfes de estudiantes con bajos recursos. No obstante, una noticia que no conocía aplastó sus esperanzas: este programa ya llegó a su fin, una novedad que desde el Ministerio de Educación no se ha dado a conocer. Por ello, y teniendo en cuenta que sus padres no tienen los recursos para costear una matrícula tan costosa, la jovencita se vio en apuros que acabaron con un final feliz.

Una segunda oportunidad

Debido al impacto que tuvo la noticia entre la comunidad, la Universidad de Ibagué, institución privada de la ciudad, se contactó con la Secretaría de Educación del Tolima y después con los padres de Michel, para ofrecerle a la estudiante una beca completa en el alma mater.

La niña eligió estudiar Derecho y, guiada de los docentes de la Unibagué, lograron cultivar en ella un gran amor por esta profesión. “La Universidad de Ibagué logró que mi hija amara el derecho, los docentes, la institución, estamos profundamente agradecidos”, indicó Iván Vega, padre de Michel.

El sueño cumplido

Michel, encantada estudiando en Ibagué, no olvidaba aquel sueño inicial de ser profesional en lenguas y por eso, nunca se rindió. Escuchó sobre el programa de becas de Ecopetrol, “Bachilleres Ecopetrol 2023 - Beca Mario Galán Gómez”, que otorga 94 becas completas en el país a jóvenes de zonas rurales o residentes del área de influencia, en la universidad que elijar, y allí vio su oportunidad. Escribió un ensayo y logró ser la única estudiante seleccionada en el Tolima. Lea también: ¿Qué acabó de pasar con Michel, de las mejores Icfes del Tolima que casi queda sin estudios?

“Ayer fue la ceremonia, a Michel le ayudó tener un puntaje tan alto y el ensayo que escribió. Se presentaron miles de personas, las becas las entregó el presidente de Ecopetrol y la Ministra de Educación. Un evento muy bonito, ahora los jóvenes están en Bogotá, la niña viajó el domingo y regresa el viernes. Los tienen en reuniones, es una propuesta impresionante”, relató el papá de Michel.

La menor, eligió estudiar derecho en la Universidad de Los Andes, inspirada por sus conocimientos previos adquiridos en la Universidad de Ibagué; paralelo a ello, estudiará lenguas, para cumplir su sueño y ser, en un futuro, profesional en Lenguas, Abogada y poder especializarse en derecho internacional.

La beca cubre el 100% de toda la carrera, además, ofrece asesoría para las clases, acompañamiento psicológico y apoyo económico para la manutención.

Por último, Iván Vega agradeció a El Nuevo Día por dar a conocer la historia de Michel que fue viral en el país.

